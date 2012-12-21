《全球能源焦点》迫于制裁压力,亚洲买家明年将进一步减少伊朗原油进口

**日本与韩国**

日韩两国今年已将伊朗原油进口量减少约40%,若进一步削减,则进口将比2011年的制裁前水平减少一半以上.

日本第一大炼油商--吉坤日矿日石能源 的会长Yasushi Kimura告诉记者,明年日本采购伊朗原油的数量可能会再减少约15%,限于大约16万桶/日,并有可能进一步削减.

据日本经济产业省数据,日本7月未购买任何伊朗原油,为1981年来首次,因欧盟的制裁措施禁止保险公司为来自伊朗的原油运输船只提供保险.

在日本政府同意为本土船运公司的石油运输提供主权保险后,伊朗至日本的原油运输恢复,但根据经济产业省数据,日本1-10月的伊朗原油进口还是下滑了41%,至18.8万桶/日.

路透本月10日报导称,韩国炼厂今年12月至明年5月间的伊朗原油进口将比上年减少约五分之一.韩国尚未宣布今年余下时间的进口计划,但所有迹象均表明,为确保继续获得制裁措施的豁免资格,韩国的进口削减幅度将与报导相符.

该国自2011年12月至2012年5月的原油进口为184,767桶/日,若减少五分之一,则今年12月至明年5月的进口将减少为147,814桶/日.

今年7月,韩国在主要的伊朗原油亚洲买家中最先宣布暂停伊朗原油进口.受此影响,该国今年1-10月的进口减少40%,降至146,069桶/日.

台湾买家仍在同伊朗国家石油公司(NIOC)洽谈下年的合约规模,有可能维持不变,并附带谅解条款,说明制裁可能导致实际出货量远小于合约量.

马来西亚国家石油公司(Petronas)今年初无限期终止了购买伊朗原油的年度合约,目前转为购买中东和西非现货原油.(完) (编译 田建华/李春喜/隋芬; 审校 艾茂林)