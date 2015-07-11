国际油价收盘基本持稳 关注希腊和伊朗问题的发展

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约7月10日 - 油价周五收盘基本持稳，之前公布的数据显示本周美国石油钻井平台数量几无增长，缓解了对石油钻探活动加速，可能导致过量新供应流入市场的担忧。
今日多数时间油市交投震荡。
中国股市周五劲扬，且希腊可能在周末与债权人达成救助协议的乐观情绪推动油价上扬。美元走软也扶助提振原油期价。
但汽油价格急挫，对伊朗可能与六大国达成核协议的担忧，以及国际能源署(IEA)预计石油需求将减少等因素最终拖累油价回落。
Baker Hughes表示，美国能源企业本周增加了5座石油钻井平台，为连续第二周增加，在之前连续29周减少。
“我们预计石油钻井平台数量在相当长的时间内将保持在目前的水平，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示。
美国原油期货收跌0.04美元，报每桶52.74美元，盘中一度上涨超过1美元，下跌近0.80美元。
布兰特原油期货小升0.12美元，或0.2%，收报每桶58.73美元。周四从三个月低位反弹，跳涨3%。
汽油期货回落1.4%，受累于连涨三日后出现获利了结。
伊朗最高领袖哈梅内伊的顾问Ali Akbar Velayati周五称，伊朗无意放弃核谈。核磋商在周五到期，并未达成任何协议。
希腊政府周四向欧元区债权人提交了一份改革换贷款提议，急于获得新资金以免于破产。
中国股市沪综指收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。
国际能源署(IEA)将今年全球原油需求增长预估小幅下调至每日139万桶，并称预计2016年需求增长将放缓至每日120万桶。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。