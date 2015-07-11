国际油价收盘基本持稳 关注希腊和伊朗问题的发展

路透纽约7月10日 - 油价周五收盘基本持稳，之前公布的数据显示本周美国石油钻井平台数量几无增长，缓解了对石油钻探活动加速，可能导致过量新供应流入市场的担忧。

今日多数时间油市交投震荡。

中国股市周五劲扬，且希腊可能在周末与债权人达成救助协议的乐观情绪推动油价上扬。美元走软也扶助提振原油期价。

但汽油价格急挫，对伊朗可能与六大国达成核协议的担忧，以及国际能源署(IEA)预计石油需求将减少等因素最终拖累油价回落。

Baker Hughes表示，美国能源企业本周增加了5座石油钻井平台，为连续第二周增加，在之前连续29周减少。

“我们预计石油钻井平台数量在相当长的时间内将保持在目前的水平，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示。

美国原油期货收跌0.04美元，报每桶52.74美元，盘中一度上涨超过1美元，下跌近0.80美元。

布兰特原油期货小升0.12美元，或0.2%，收报每桶58.73美元。周四从三个月低位反弹，跳涨3%。

汽油期货回落1.4%，受累于连涨三日后出现获利了结。

伊朗最高领袖哈梅内伊的顾问Ali Akbar Velayati周五称，伊朗无意放弃核谈。核磋商在周五到期，并未达成任何协议。

希腊政府周四向欧元区债权人提交了一份改革换贷款提议，急于获得新资金以免于破产。

中国股市沪综指收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。

国际能源署(IEA)将今年全球原油需求增长预估小幅下调至每日139万桶，并称预计2016年需求增长将放缓至每日120万桶。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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