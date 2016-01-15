国际油价挫跌6%至29美元之下 因预计伊朗出口增加及中国股市大跌

路透纽约1月15日 - 油价周五挫跌6%，12年来首次收盘低于每桶30美元，延续今年令人乍舌的跌势，因中国股市进一步下挫，且交易商为伊朗原油出口很快将增加作准备。

在周四结束八日连跌反弹后，今日美国和布兰特原油期货再探低点，年初至今的累积跌幅超过20%，创下2008年金融危机以来最大两周跌幅。

一些分析师警告，跌势还未告终，因取消对伊朗的制裁将为一波新的石油供应打开大门。国际原子能机构（IAEA）预计将在周六发布报告，确定伊朗是否履行了限制核计划的协议，西方对伊朗的制裁可能被取消。

全球第二大石油消费国－中国股市周五重挫，上证综指大跌3.5%，至2014年12月来最低收位，离岸人民币也重挫。美国公布的数据显示12月零售销售下滑、工业生产趋弱，这令需求忧虑加重。

布兰特原油结算价报每桶28.94美元，大跌1.94美元，或6.3%。稍早布兰特原油期货挫至28.82美元，为2004年2月来最低。在过去两日盘中短暂跌穿30美元大关后，今日困于30美元之下。

美国原油结算价报每桶29.42美元，重挫1.78美元，或5.7%，稍早跌至2003年11月来的低位29.13美元。

一些交易商表示，在两周几乎不间断的下跌后，油市呈现超卖局面。本周相对强弱指标(RSI)跌至30之下，投资人通常认为RSI在30就显示市场跌得过多了。

下周作空的交易商可能急于对空头仓位获利了结，根据美国数据，在截至1月12日该周，美国原油期货空头仓位增至创纪录的逾2亿桶。

“我认为油价会强劲反弹2、3或4美元，直至30美元水准中部，”RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible称。

但也有分析师表示，尽管油价徘徊在十几年新低附近，但可能还未触底，因未来几周需求可能放缓，特别是当炼厂要开始关闭，进行春季例行维护。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch在路透全球石油论坛上表示，不能排除油价进一步下滑的可能性。他警告，“油价很有可能跌至每桶25美元，但不会比这低很多。”(完)