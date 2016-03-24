独家：尼日利亚预期即便伊朗不加入 多哈会议也将达成冻产协议

路透阿布贾3月23日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国--尼日利亚(奈及利亚)的石油部长卡奇库(Emmanuel Ibe Kachikwu)周三表示，该国预期产油国下个月在多哈开会时，即便伊朗不加入，其他国家也将达成冻产协议，那应有助稳定油价。

沙特(沙乌地)阿拉伯、卡塔尔(卡达)、委内瑞拉和非OPEC阵营的俄罗斯2月达成初步协议，将把石油供应冻结在1月水准。卡塔尔已邀OPEC成员国及非OPEC主要产油国参与4月17日的会议，以达成正式冻产协议。

“我预期我们将就稳定产量达成结论，将产量稳定在1月的水准，”卡奇库在阿布贾(阿布札)接受路透访问时说。

目前还不清楚，包括伊朗在内的13个OPEC会员国是否都将出席多哈的会议，但伊朗官员曾清楚表明该国不会冻结产出，因在西方取消对伊朗的制裁后，其希望提高石油出口。

不过卡奇库说，无论如何伊朗的影响有限，因该国增加产量得花些时间。

“伊朗可能不会签约，”他说，“但我们都已决定，若他们不签，我们还是会继续进行，因为不相信目前他们进入市场会给未来一年带来很大威胁。”

“因此基本上我们预期价格将稳定下来，”他提到多哈协议的影响时说。

尼日利亚是非洲最大产油国。卡奇库称，尼日利亚当前石油产出为220万桶/日，他计划提高到250万桶/日，但这不会让国际原油供应过剩的情况雪上加霜。

“不管额外产量有多高，都不会进入市场，而是进到我们自己的炼厂，”他说。(完)