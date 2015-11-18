伊朗石油部长称该国原油出口增加并不会导致油价大跌--IRNA

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透迪拜11月17日 - 有媒体周二援引伊朗石油部长尚甘尼的讲话报导，伊朗计画增加原油生产，但其出口不会导致全球油价大跌，因为市场对新增供给已有预期。
“对于未来几个月伊朗原油产量增加，全球油市已有考虑，伊朗原油入市不会导致价格大跌，”伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述他谈话指出。
尚甘尼重申，在国际制裁解除后，伊朗打算将原油日产量提高50万桶；伊朗称制裁将于12月底解除，但多数分析师认为要到2016年初或年中才会解禁。
“我们并不担忧原油增产及销售状况，”他补充道，伊朗将继续把亚洲市场传统客户作为优先考量。(完)
(编译 龚芳; 审校 郑茵)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。