产油国可能将出售日本股票等资产--日本经济财政大臣甘利明

路透东京1月19日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，担心产油国可能开始抛售资产以抵消原油出口收入下滑的影响，而这可能进一步压低日股。

此时外界愈发担心，油价暴跌可能表明在油市供应过剩的同时，中国经济放缓却导致全球需求萎缩。

部分分析师表示，油价暴跌和中国经济忧虑可能导致全球性资金流动发生重大转变，决策者或许要艰难地遏制这对业已十分脆弱的金融市场的影响。

“在产油国试图出售的资产中，日本股票很可能占有很大比例，”甘利明周二称。

“如果油价过度下跌，可能对日本有负面影响。”

油价在过去18个月就跌掉逾70%。由于油价重挫，今年开年以来，全球股市卖压沉重，日本股市周一跌至一年来最低收位。

甘利明指出，日本经济基本面依然强健，日股下跌是因外部因素。

日本和主要能源消费国的政策制定者起初称，原油期货下跌对经济活动有利，因为汽油和燃料会较便宜。

然而这种乐观思维已然减退，因担心油价下跌暗示全球经济在趋弱，从而可能导致资产配置大幅改变。(完)