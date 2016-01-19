产油国可能将出售日本股票等资产--日本经济财政大臣甘利明

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月19日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，担心产油国可能开始抛售资产以抵消原油出口收入下滑的影响，而这可能进一步压低日股。
此时外界愈发担心，油价暴跌可能表明在油市供应过剩的同时，中国经济放缓却导致全球需求萎缩。
部分分析师表示，油价暴跌和中国经济忧虑可能导致全球性资金流动发生重大转变，决策者或许要艰难地遏制这对业已十分脆弱的金融市场的影响。
“在产油国试图出售的资产中，日本股票很可能占有很大比例，”甘利明周二称。
“如果油价过度下跌，可能对日本有负面影响。”
油价在过去18个月就跌掉逾70%。由于油价重挫，今年开年以来，全球股市卖压沉重，日本股市周一跌至一年来最低收位。
甘利明指出，日本经济基本面依然强健，日股下跌是因外部因素。
日本和主要能源消费国的政策制定者起初称，原油期货下跌对经济活动有利，因为汽油和燃料会较便宜。
然而这种乐观思维已然减退，因担心油价下跌暗示全球经济在趋弱，从而可能导致资产配置大幅改变。(完)
(编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰/王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。