油价连跌第五周 美国原油期货创2008年来最大月度跌幅

路透纽约7月31日 - 美国原油期货7月跌幅为2008年金融危机以来最大，受中国股市大跌以及有迹象显示中东产油大国产油量在纪录高水准，7月油价跌势难止。

周五数据显示美国石油钻井平台连续第二周增加，令市场跌势加重，尽管美元下滑通常会支撑商品价格。

汽油期货和柴油期货在近月合约到期前的大量对冲活动主导油品市场，分散了来自原油市场的一些注意力。

油价连跌第五周。

美国原油期货结算价跌1.40美元，或约3%，至每桶47.12美元，本周大跌逾2%。

7月美国原油期货重挫21%，为2008年10月来最大月度跌幅，当时金融危机爆发，油价出现历史性崩跌。

布兰特原油期货结算价跌1.10美元或2%，报每桶52.21美元，本周该期货跌5%，本月跌18%。

结算后，美国原油和布兰特原油期货均续跌，扩大跌幅至超过3%。

主要能源消费国－中国股市重挫以及全球供应过剩情况日益严重刺激了7月油价的跌势。

路透周五调查显示，石油输出国组织(OPEC)7月日产油量超过3,200万桶，较6月增加了14万桶。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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