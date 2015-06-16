美国原油上涨 因热带风暴在德州登陆且料原油库存继续减少

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约6月16日 - 美国原油价格周二上涨，因热带风暴在原油生产州德州登陆，但全球供应过剩限制了油价升幅，且打压布兰特原油期货。
市场预期上周美国原油库存将继续减少，且RBOB汽油期货走高，为市场提供支撑。
7月美国原油期货收高0.45美元，报每桶59.97美元，盘中交投区间为59.42-60.37美元。
近月8月布兰特原油收跌0.25美元，报每桶63.70美元，低于日内高位64.41美元，且低于布兰特原油50日移动均线切入位64.01美元。
热带风暴Bill在德州海岸登陆，预料将带来强降雨和大风。
美国RBOB汽油期货上涨2.54美分，收报每加仑2.1245美元，受助于政府数据显示，截至6月5日该周，汽油库存减少290万桶，大部份是在东海岸。
预期最新一周美国原油库存将继续减少，扶助美国原油表现好于布兰特原油。
路透调查显示，受访的分析师预计，最新一周美国原油库存减少170万桶，汽油库存料减少30万桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三公布原油库存数据。
停泊在大西洋盆地的海上油轮上的待售北海和西非原油不断增加，使实货市场价格承压。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。