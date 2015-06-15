希腊忧虑拖累油价下滑 7月布兰特原油期货到期

路透纽约6月15日 - 油价周一在震荡交投中下滑，因希腊债务危机引发市场担心欧洲石油需求，且联合国开始也门和平谈判，石油输出国组织(OPEC)产油大国沙特被卷入也门内战。

今日收盘时到期的7月布兰特原油期货跌1.26美元，结算价报62.61美元。

8月布兰特原油期货跌0.69美元，报63.95美元。

7月美国原油跌0.44美元，报59.52美元，盘中在58.73-59.98美元之间交投。

布兰特原油期货较美国原油期货之间的价差收窄至2.65美元，为1月来最窄，一个月前还在7美元之上。

德国商业银行高级石油和商品分析师Carsten Fritsch表示，布兰特原油期货从上周66美元之上的高位回落，看似将在60-65美元的区间内稳定下来。

在周日希腊同债权人谈判破裂后，全球股市周一下挫。

欧元尾盘扭转稍早颓势，美元盘中走强令原油期货承压。

联合国秘书长潘基文在日内瓦开始了也门和平谈判，呼吁人道主义停火，此前沙特牵头的阿拉伯联军战机空袭了也门首都萨那。

美国5月工业生产意外下滑，因制造业和矿业活动仍然疲弱，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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