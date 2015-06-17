布兰特原油小涨且美国原油脱离日低 因美联储声明拖累美元走软

路透纽约6月17日 - 布兰特原油周三小幅上涨，美国原油下跌，盘中交投震荡，经纪和分析师表示，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)保持升息时机不确定后，两份原油合约缩减跌幅。

美联储在结束为期两日货币政策会议后指出，自冬季大幅放缓后，美国经济适度增长，且增长势头可能足够强劲，能支持联储在年底前升息。但联储将美国经济今年增幅预估被下调至1.8%-2.0%，因今年开局疲软。

“美联储再次谈及对国际问题的担忧，且下调美国经济成长预估，为推迟升息时机和保持流动性充裕开启大门，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

美元指数下跌，扶助美元计价的油价反弹。

8月布兰特原油上涨0.17美元，收报每桶63.87美元，盘中交投区间为62.60-65.47美元，收位重回50日移动均线切入位64.16美元之下。

7月美国原油下滑0.05美元，收报每桶59.92美元，盘中交投区间为58.85-61.38美元。

在美国能源资料协会(EIA)数据显示上周美国汽油库存意外增加后，原油和成品油期货大跌。

投资者担心希腊债务问题，和它可能影响欧洲石油需求，也令油市承压。

7月美国RBOB汽油期货下跌2.40美分，收报每加仑2.1005美元。日低在2.0726美元，此前上升至2.1858美元，为11月来近月合约的最高水准。

美国能源资料协会(EIA)周三的数据显示，最新一周美国汽油库存意外上升，美国原油期货合约交割点库欣的原油库存增加，为4月来首次攀升，炼厂开工率下跌。

EIA公布，上周美国原油库存减少270万桶。

分析师原本预计上周美国原油库存下降170万桶。

美国石油协会(API)周二称，在截至6月12日该周，美国原油库存减少290万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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