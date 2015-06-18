油价连涨第三日 因美元走软和库欣原油库存减少

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约6月18日 - 原油期价周四连续第三日收涨，受助于美元走软，以及报导称数据显示本周库欣原油库存减少。
美元指数.DXY跌至一个月低位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的声明让急切期盼美国升息更明确信号的投资者失望。希腊财政危机将得到解决的希望也提振欧元。
据看到数据的市场消息人士透露，市场数据公司Genscape的报告显示，截至周二当周，库欣原油库存减少约87万桶。仅在周五到周二这段时间，库存减少了约120万桶。
但周三美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，最近一周库欣原油库存自4月中来首次增加。
原油期价收盘时从日高回落，因美国政府周三公布的数据暗示，近期原油消费的强劲势头可能不会持续，对需求的疑虑继续困扰市场。
“今日油价触及日高主要是因美元走软，但之后缩减涨幅，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示，他说是因为获利了结。
布兰特原油期货LCOc1收涨0.39美元，报每桶64.26美元，从日高回落0.70美元。
美国原油期货CLc1收涨0.53美元，报每桶60.45美元。
汽油期货RBc1升0.4%，报每加仑2.1087美元。周三汽油期货下跌逾1%，因EIA报告最近一周汽油库存增加。
近期北半球的汽油需求十分强劲，炼厂的利润率接近10年高位。
但部分市场人士质疑油市涨势能否无限期持续，因只有汽油市场一枝独秀。(完)
(编译 母红; 审校)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。