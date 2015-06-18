油价连涨第三日 因美元走软和库欣原油库存减少

路透纽约6月18日 - 原油期价周四连续第三日收涨，受助于美元走软，以及报导称数据显示本周库欣原油库存减少。

美元指数.DXY跌至一个月低位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的声明让急切期盼美国升息更明确信号的投资者失望。希腊财政危机将得到解决的希望也提振欧元。

据看到数据的市场消息人士透露，市场数据公司Genscape的报告显示，截至周二当周，库欣原油库存减少约87万桶。仅在周五到周二这段时间，库存减少了约120万桶。

但周三美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，最近一周库欣原油库存自4月中来首次增加。

原油期价收盘时从日高回落，因美国政府周三公布的数据暗示，近期原油消费的强劲势头可能不会持续，对需求的疑虑继续困扰市场。

“今日油价触及日高主要是因美元走软，但之后缩减涨幅，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示，他说是因为获利了结。

布兰特原油期货LCOc1收涨0.39美元，报每桶64.26美元，从日高回落0.70美元。

美国原油期货CLc1收涨0.53美元，报每桶60.45美元。

汽油期货RBc1升0.4%，报每加仑2.1087美元。周三汽油期货下跌逾1%，因EIA报告最近一周汽油库存增加。

近期北半球的汽油需求十分强劲，炼厂的利润率接近10年高位。

但部分市场人士质疑油市涨势能否无限期持续，因只有汽油市场一枝独秀。(完)

(编译 母红; 审校)

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