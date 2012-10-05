哈萨克斯坦计划在中国精炼部分原油

视觉中国与腾讯战略合作 为自媒体提供正版图片和视频等
路透上海2月28日 - 中国视觉（中国）文化发展股份有限公司周二公告称，其子公司汉华易美（天津）图像技术公司与腾讯昨日签署战略合作协议，双方将共同建立资源库，为自媒体提供正版图片和视频等。
路透阿拉木图10月4日电（记者 Alla Afanasyeva）---哈萨克斯坦石油和天然气副部长Bolat Akchulakov周四称，该国计划今年开始在中国精炼一部分原油，以弥补本国精炼产能的不足。
Akchulakov称，哈萨克斯坦计划每年向中国西部输送100-150万吨原油进行精炼，精炼产品再运回哈萨克斯坦。
“来料加工量将满足哈萨克斯坦市场的油品短缺。我们希望今年开始，”Akchulakov在记者会上表示。
他并未透露年底前将向中国运送多少原油。
哈萨克斯坦拥有三个精炼厂，年加工能力共计1,450万吨原油，不足以满足国内需求。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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