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中国财经 | 2012年 10月 5日 星期五 14:04 BJT

哈萨克斯坦计划在中国精炼部分原油

路透阿拉木图10月4日电（记者 Alla Afanasyeva）---哈萨克斯坦石油和天然气副部长Bolat Akchulakov周四称，该国计划今年开始在中国精炼一部分原油，以弥补本国精炼产能的不足。

Akchulakov称，哈萨克斯坦计划每年向中国西部输送100-150万吨原油进行精炼，精炼产品再运回哈萨克斯坦。

“来料加工量将满足哈萨克斯坦市场的油品短缺。我们希望今年开始，”Akchulakov在记者会上表示。

他并未透露年底前将向中国运送多少原油。

哈萨克斯坦拥有三个精炼厂，年加工能力共计1,450万吨原油，不足以满足国内需求。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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