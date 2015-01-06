《KEMP专栏》油价下跌如落刀 接盘需谨慎

资料图片：比利时Sint Pieters Leeuw一家加油站内拍摄到的正在滴出的柴油。 REUTERS/Yves Herman

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦1月5日 - “不要尝试接落下的刀子”，是对想要确定市场是否已经触底的投资者的箴言，比如大跌后的油市。

不过价格大幅波动，也创造了金融资产和大宗商品的价格发生扭曲的最大可能性，这也是对逆向投资者和特殊投资人士产生吸引力的原因。

害怕接住的是落下来的利刃，反映出市场处于一种不可持续的、单方向的群体心态。

自6月以来油价已经跌去一半，风险与收益之间的天平已经由进一步下跌转向未来价格上涨的方向倾斜。

美国德州产油商的售价已经跌至每桶50美元以下，北达科他州产油商的售价还不到40美元。

由于油价太低，产生的现金流不能支撑钻井计划，也不足以提供财务激励促使公司发股或发债。

**痛苦的调整**

Bakken油田最大的生产商之一Continental Resources(CLR.N)，甫于圣诞节前下调2015年资本预算，为两个月来二度调降。

“该修正后预算审慎地使我们的资本支出适应较低的商品价格，”该公司在声明稿中表示。该公司对于被迫做出的改变，展现出勇敢姿态。

随着银行和证券投资者设法降低对原油领域的信用曝险，未来几个月对油气开采商的放款将会急剧放缓。

如果油价仍保持在当前的水准，那么即使削减成本和改善效率以提高油井的效益，美国石油产量触顶并开始下滑，只是时间早晚的事情。

根据油田服务公司Baker Hughes，在圣诞假期前，全美石油钻机数量自10月初以来已减少110个(7%)。

随着现有的探钻计划完成，以及2015年探钻项目大大缩小，未来几个月还将有数以百计的钻机予以闲置。

以Continental为例，该公司表示，第一季底时其钻机数量将从50个降为34个，2015年平均将只有31个。

若上述减产在整个行业内上演，今年年中前可能会另有550支石油钻机闲置，使得钻机总数小于1,000。

极短期之内，美国原油产出将持续增加，因10月之前探钻的油井数量创纪录新高，目前已经钻井完毕，并进入最具生产力阶段。

不过油井数量下滑、特别是页岩油油井降幅很大。截止前12个月结束，产出将从原水准下滑到一半甚至三分之一。

因此，每年必须探钻数以千计的新油井，方能将产出维持在当前的每日超过900万桶。

可以提升探钻效率，包括更快达到钻井深度、拉长横向采油、减少移动位置及搭建平台的时间、并仅探钻页岩油气蕴含量最丰富的部分。

还可以降低成本，例如缩减付给承包商的费率、减少油井及压裂设备费用、并压低油砂及其他原料价格等。

但很难想象，产业短期间缩减成本及提升效率的幅度，能够充分抵消钻机运营数量下滑40%及以上的效应。

**风险平衡**

成功的投机案例几乎完全是因为风险和收益的平衡。在布兰特和美国原油价格处在每桶100美元以上时持保守立场，认为油价有必要在中短期内下滑，以消除市场显而易见不断涌现的失衡局面。

现在布兰特和美国原油价格已经跌至60美元以下，作为石油市场的边缘供应者，许多美国油企的实际供应价格已经低于50甚至40美元，现在秉持的保守立场应该是，认为油价将会在一定时候出现有限度的反弹，以便让市场回归更加持久的运行轨道。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)每周公布的交易商持仓报告，对冲基金和其他资金管理公司开始顺着这些思路来考虑。

押注美国原油相关期货与期权价格继续下跌的空仓数量比11月初时候的相当于1.13亿桶下降30%，圣诞节前夕不足7,800万桶。(link.reuters.com/byk73w)

相反，押注价格上涨的对冲基金多仓自10月底以来一直稳居略低于3亿桶的水平，6月时为4.50亿桶。

这些多仓已经亏损累累：过去两个月里亏损最多达每桶30美元。

然而到11月时，多空仓位之比从6月时的13:1降到仅2.5:1，只是在圣诞节前夕才略升至接近4:1的水准。

这样看来，即便说对冲基金并未看多，也可以认为他们也已经没有那么看空了，对于油价进一步大跌的可能性也变得更趋谨慎。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/张明钧/郑茵 审校 李婷仪/张涛/朱晓军/许娜)

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