《KEMP专栏》尽管库存快速攀升 但油市并不特别担心油罐冒顶

美国北达科他州Williston附近大陆资源公司炼油厂的储油罐。 REUTERS/Andrew Cullen

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦3月11日 - 油市观察者最近两个月多数时间都在猜测，过度生产以及美国库存快速增加，是否会导致储油空间用尽，并引起现货油价的又一波跌势。

据美国能源资料协会(EIA)的数据，今年以来，美国商业原油库存上升了6,300万桶以上，平均每周增加600多万桶，达到了1930年代以来的最高水平。

上周原油库存几乎比2014年同期高出8,000万桶，比10年均值高出1.06亿桶。图表：link.reuters.com/qym34w。

EIA在3月4日的报告中称，美国中西部储油设施中的油达到容量的69%，而墨西哥沿岸的油则达到容量的56%。

原油市场咨询公司PIRA估计，到4月底，经济合作暨发展组织(OECD)各国的油库将接近充满。

但有理由怀疑，油库中的原油是否真的可能顶到“油罐上盖”。

**温和正价差**

首先和最重要的，期货价格结构显示，交易商认为下半年库存危机风险不大。2015年12月美国原油期价仅比6月期价高出每桶5美元。

涵盖原油储存、资金与保险的预期费用的远期升水，即正价差也只有每月略高于0.8美元。虽然远月交付的升水略高，但还不到显示将有库存危机的水平。

不过升水自11月底以来便大幅上扬，当时6月和2015年12月原油期货价格持平，但从1月底开始升水就相当稳定，即便库存大增。

诸如布兰特原油等国际原油的期价也显示，油价料在下半年表现强劲。12月布兰特原油期约对6月期约升水不到每桶4.50美元，每月升水0.75美元，此一数字自去年底以来变动不大。

内在储存成本，尚未高到足以令租用超级油轮将原油储存于外海的方式合理可行，交易商已经开始停止租用今年稍早租赁的油轮。

根据路透3月9日报导，利用油轮浮式储存的原油数量，已从5,000万桶腰斩剩下2,500万桶。

“如果参照原油正价差曲线，这种储存方式必须付出代价，浮式储存的一切时间、价值与金钱是要付出代价的，”嘉能可石油交易主管Alex Beard上周对分析师表示。

以目前的状况来看，“吸引力还不足以鼓励大量的浮式储存，”Beard表示。

挪威国家石油Statoil证明了此一看法。“在正价差的时候，我们通常会利用浮式储存储油，目前的市场是有正价差，”Statoil行销与交易主管Rune Bjoernson周三对路透表示，“不过我们认为正价差还没大到足以用浮式储存储油。”

如果要认真看待陆上储存触及“油罐上盖”的威胁，储油的内在成本与所导致的正价差，将大到足以激励浮式储存。但事实上目前多数情况下浮式储存并不经济，显示大部份市场参与者并无忧虑。

**稳健需求**

对于储备状况及库存水平还有一些乐观的理由。库欣及美国中西部地区其他存储地库存增速超过美国其他地方和其他国家。但库欣和中西部其他地区并不能代表整个油市。

炼厂的油罐区会保留一些空间，以便给这些工厂带来运作便利，而且通常不出租给第三方。但库欣和中西部地区的一些油罐区与之不同，在这些地区可以轻松租用一些空间，来满足策略意图。

所以，库欣是那些安排短期策略储备的交易商青睐的目的地，也是最先显示出供应过剩的地方，而不是最后一个。

此外，虽然原油库存一直在上升，但精炼油品和半成品油库存走势较正常。与原油一样，精炼油品和半成品油库存远高于此前10年的波动区间，但与原油不同的是，精炼油品库存自年初以来下降，符合正常的季节性模式。(浏览库存图表，请点选 link.reuters.com/sym34w)

精炼油品的稳定需求，尤其是美国的需求，保证了供应过剩仅限于原油市场。随着美国炼厂提高产量，准备迎接夏季驾驶季带来的旺盛需求，原油库存应开始以更慢速度增加，甚或下降。

油市正在恢复平衡。供应层面看，有迹象显示，美国页岩油产区随着钻探活动下降，其原油供应增加势头也开始消退。而由于低油价激励车主用车增加，汽油需求也以2010年以来最快速度增长。

整体而言，今年第二季和第三季，陆上库存水平有可能会达到有问题的水准。

市场并不是绝对可靠的。但浮式储油需求低迷，加之期货价格温和的正价差结构，意味着眼下多数市场人士都不怎么担心。(完)

(编译 张涛/陈宗琦/李爽 审校 龚芳/王丽鑫)

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