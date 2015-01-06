《KEMP專欄》油價下跌如落刀 接盤需謹慎

資料圖片：比利時Sint Pieters Leeuw一家加油站內拍攝到的正在滴出的柴油。 REUTERS/Yves Herman

(本文作者為路透專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 John Kemp

路透倫敦1月5日 - “不要嘗試接落下的刀子”，是對想要確定市場是否已經觸底的投資者的箴言，比如大跌後的油市。

不過價格大幅波動，也創造了金融資產和大宗商品的價格發生扭曲的最大可能性，這也是對逆向投資者和特殊投資人士產生吸引力的原因。

害怕接住的是落下來的利刃，反映出市場處於一種不可持續的、單方向的群體心態。

自6月以來油價已經跌去一半，風險與收益之間的天平已經由進一步下跌轉向未來價格上漲的方向傾斜。

美國德州產油商的售價已經跌至每桶50美元以下，北達科他州產油商的售價還不到40美元。

由於油價太低，產生的現金流不能支撐鉆井計劃，也不足以提供財務激勵促使公司發股或發債。

**痛苦的調整**

Bakken油田最大的生產商之一Continental Resources(CLR.N)，甫于聖誕節前下調2015年資本預算，為兩個月來二度調降。

“該修正後預算審慎地使我們的資本支出適應較低的商品價格，”該公司在聲明稿中表示。該公司對於被迫做出的改變，展現出勇敢姿態。

隨著銀行和證券投資者設法降低對原油領域的信用曝險，未來幾個月對油氣開採商的放款將會急劇放緩。

如果油價仍保持在當前的水準，那麼即使削減成本和改善效率以提高油井的效益，美國石油產量觸頂並開始下滑，只是時間早晚的事情。

根據油田服務公司Baker Hughes，在聖誕假期前，全美石油鉆機數量自10月初以來已減少110個(7%)。

隨著現有的探鉆計劃完成，以及2015年探鉆項目大大縮小，未來幾個月還將有數以百計的鉆機予以閑置。

以Continental為例，該公司表示，第一季底時其鉆機數量將從50個降為34個，2015年平均將只有31個。

若上述減產在整個行業內上演，今年年中前可能會另有550支石油鉆機閑置，使得鉆機總數小於1,000。

極短期之內，美國原油產出將持續增加，因10月之前探鉆的油井數量創紀錄新高，目前已經鉆井完畢，並進入最具生產力階段。

不過油井數量下滑、特別是頁巖油油井降幅很大。截止前12個月結束，產出將從原水準下滑到一半甚至三分之一。

因此，每年必須探鉆數以千計的新油井，方能將產出維持在當前的每日超過900萬桶。

可以提升探鉆效率，包括更快達到鉆井深度、拉長橫向采油、減少移動位置及搭建平台的時間、並僅探鉆頁巖油氣蘊含量最豐富的部分。

還可以降低成本，例如縮減付給承包商的費率、減少油井及壓裂設備費用、並壓低油砂及其他原料價格等。

但很難想象，產業短期間縮減成本及提升效率的幅度，能夠充分抵消鉆機運營數量下滑40%及以上的效應。

**風險平衡**

成功的投機案例幾乎完全是因為風險和收益的平衡。在布蘭特和美國原油價格處在每桶100美元以上時持保守立場，認為油價有必要在中短期內下滑，以消除市場顯而易見不斷湧現的失衡局面。

現在布蘭特和美國原油價格已經跌至60美元以下，作為石油市場的邊緣供應者，許多美國油企的實際供應價格已經低於50甚至40美元，現在秉持的保守立場應該是，認為油價將會在一定時候出現有限度的反彈，以便讓市場回歸更加持久的運行軌道。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)每周公布的交易商持倉報告，對沖基金和其他資金管理公司開始順著這些思路來考慮。

押注美國原油相關期貨與期權價格繼續下跌的空倉數量比11月初時候的相當於1.13億桶下降30%，聖誕節前夕不足7,800萬桶。(link.reuters.com/byk73w)

相反，押注價格上漲的對沖基金多倉自10月底以來一直穩居略低於3億桶的水平，6月時為4.50億桶。

這些多倉已經虧損累累：過去兩個月裡虧損最多達每桶30美元。

然而到11月時，多空倉位之比從6月時的13:1降到僅2.5:1，只是在聖誕節前夕才略升至接近4:1的水準。

這樣看來，即便說對沖基金並未看多，也可以認為他們也已經沒有那麼看空了，對於油價進一步大跌的可能性也變得更趨謹慎。(完)

(編譯 李春喜/戴素萍/張明鈞/鄭茵 審校 李婷儀/張濤/朱曉軍/許娜)

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