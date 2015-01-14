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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 07:54 BJT

国际油市：科威特石油部长称油价跌幅超预期，但OPEC不减产是正确的

路透科威特1月14日 - 科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair) 周三表示，油价跌幅之深超过预期，但他重申，石油输出国组织(OPEC)不减产的决定是正确的。

奥马尔的言论反映出，OPEC核心海湾产油国并未预料到油价过去六个月会暴跌60%的情况。OPEC去年11月开会时，海湾产油国拒绝了其他成员国的减产请求，促使OPEC决定不减产。

科威特新闻社(KUNA)报导，奥马尔对科威特国会说，“油价意外下滑影响到科威特和其他产油国。”

布兰特原油期货 周三在每桶46美元左右交投。

一些非海湾OPEC成员国已经表示，它们愈发怀疑不减产的决定是否正确。

沙特阿拉伯石油部长欧那密曾经表示，他说服其他OPEC成员国石油部长，不管油价下跌多少，减产都不符合OPEC利益。

“我们认为我们(OPEC)的决定是正确的，”奥马尔说，“如果科威特削减产量，我们的市场份额可能...被其他产油国夺走。”

他还说，目前没有关于OPEC召开紧急会议的请求。OPEC定于6月举行下次会议。

伊朗和阿尔及利亚都曾呼吁减产。 (完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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