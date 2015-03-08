国际油市：油价因页岩油减产反弹，大涨需经济复苏--科威特石油部长

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透迪拜3月8日 - 科威特新闻社(KUNA)援引科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair) 报导称，页岩油产量下降引发国际油价反弹，但只要全球经济仍然迟滞，油价就不会大幅上涨。
科威特新闻社援引奥马尔周六晚间的讲话称，很多因素在影响油价，包括伊拉克和利比亚国内的动荡局势。当时奥马尔在巴林参加一次能源行业会议。
他表示，如果没有全球经济复苏来刺激需求，产量下降不会产生重大影响。
他称预测显示今年油价可能上涨，但可能还是处在每桶50-60美元之间。布兰特原油期货 周五收于略低于60美元的水平，1月中旬触及接近45美元的低位。
在被问及石油输出国组织(OPEC)去年11月决定维持产量不变，而不是减产支撑油价时，奥马尔称应对油价下跌问题是所有石油生产国的共同责任，无论是否是OPEC成员国，但他没有详述。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率