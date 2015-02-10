《KEMP专栏》石油价格热战方酣，拉美产油国陷无妄之灾

拉美和非洲深海和超深海域油田开发需要巨额资本，但国际油企在面临收入骤减、又得提高资本纪律以保持派息等压力之际，不愿做出如此大规模的资金承诺。

页岩正在油市发挥此种破坏性影响，因为其位于成本曲线的中档，而非高端。

北美页岩开采成本可能高于美国、加拿大和中东海湾附近的传统油田。

当油市动荡过去之后，北美页岩开采商将不会是唯一、甚至可能不是主要的输家。

但是在价格和风险方面，他们将与加拿大油砂、北海和许多深海项目直接竞争。

而且他们可能会让多数的北极前沿钻井、以及诸如Kashagan这样的高成本和高风险项目难以实现。