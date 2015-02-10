《KEMP专栏》石油价格热战方酣，拉美产油国陷无妄之灾

欧股业绩：飞利浦照明第四季获利不及预期，但预计2017年前景光明
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
拉美和非洲深海和超深海域油田开发需要巨额资本，但国际油企在面临收入骤减、又得提高资本纪律以保持派息等压力之际，不愿做出如此大规模的资金承诺。
页岩正在油市发挥此种破坏性影响，因为其位于成本曲线的中档，而非高端。
北美页岩开采成本可能高于美国、加拿大和中东海湾附近的传统油田。
当油市动荡过去之后，北美页岩开采商将不会是唯一、甚至可能不是主要的输家。
但是在价格和风险方面，他们将与加拿大油砂、北海和许多深海项目直接竞争。
而且他们可能会让多数的北极前沿钻井、以及诸如Kashagan这样的高成本和高风险项目难以实现。
因此，页岩革命将压低油价，同时影响全球逾半数石油行业的投资评估。(完) (编译 戴素萍/龚芳/李爽/许娜；审校 张明钧/张荻)
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
路透首尔1月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,1 63亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月23日 116.3 -109.1 -11.7 ^1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7