Latam Products Tenders Summary-November purchases slowed down

HOUSTON, Dec 1 Costa Rica's refining firm Recope, Venezuela's oil company PDVSA and Peru's state-run Petroperu have open tenders to import refined products or sell residual products on the open market for delivery from December to January after purchases slowed down in November versus October. For spot crude tender news stories please click: CRU-O/TEND-O For tenders on oil products please click: Naphtha......NAP/TENDA Gasoline...MOG/TENDA Jet/Diesel...MDIS/TENDA Fuel Oil...FUEL/TENDA Below is a table of recent tenders: COUNTRY COMPANY PRODUCT VOLUME LOADING CLOSING WINNER PRICE DATE DATE Costa Rica Recope B:Avgas 4,000 Jan 15-31 Dec 3 Venezuela PDVSA B:HSD 300,000 Dec 20-26 Dec 2 Venezuela PDVSA B:Catalytic 300,000 Dec 15-20 Dec 2 naphtha Peru Petroperu B:Biodiesel 2* 120,000 Jan-Feb Dec 2 Peru Petroperu S:Fuel 200,000 Dec 27-31 Dec 2 oil/HFO Peru Petroperu B:Avgas 7,000 Jan 5-30 Nov 26 Venezuela PDVSA B:VGO 300,000 Nov 30-Dec Nov 25 2 Venezuela PDVSA B:ULSD 300,000 Dec 5-7 Nov 25 Pluspetrol Peru S:Natural 2* 300,000 Dec 5-25 Nov 24 & partners gasoline Dominican Refidomsa B:Jet A1 2* 65,000 Dec 6-19 Nov 21 Republic Colombia Ecopetrol B:ULSD 3* 280,000 Dec 6-29 Nov 20 -290,000 Colombia Ecopetrol B:ULSD + jet 251,000 Dec 23-26 Nov 20 A1 -255,000 Jamaica Petrojam B:ULSD 35,000 Dec 5-7 Nov 19 Jamaica Petrojam B:Gasoline 2* 80,000 Dec 5-23 Nov 19 RON 84 + RON -120,000 88 Jamaica Petrojam B:HSD 100,000 Nov 27-Dec Nov 19 17 Jamaica Petrojam B:HSD + jet 100,000 Nov 27-Dec Nov 19 fuel 17 Colombia Ecopetrol B:Gasoline 195,000 Dec 19-23 Nov 18 RON 92 -200,000 Venezuela PDVSA S:HFO 2,000,000 Dec 13-20 Nov 18 Peru Petroperu S:Fuel oil 200,000 Dec 15-19 Nov 14 Peru Petroperu B:Cracked 240,000 Dec 15-19 Nov 13 naphtha + HOGBS Peru Pluspetrol S:Natural 3* 300,000 Nov 25-Jan Nov 12 & partners gasoline 5 Colombia Ecopetrol B:ULSD 3* 68,000 Dec 10-29 Nov 12 -70,000 Colombia Ecopetrol B:Diluent 2* 170,000 Dec 7-13 Nov 11 naphtha -180,000 Venezuela PDVSA B:Gasoline 6* 300,000 Nov 11-17 Nov 10 Venezuela PDVSA B:ULSD 2* 300,000 Nov 11-17 Nov 10 Ecuador Petroecuador S:Fuel oil 5* 190,000 Nov-Apr Nov 6 Citizens USGC Fuel #6 Energy oil #6 -$1.99 /bbl Costa Rica Recope B:Fuel oil 3-6* First on Nov 5 Mercuria 165,000 Dec 1-15 Energy Trading Colombia Pacific S:Castilla 1,000,000 Dec 1-15 Nov 4 Unipec Rubiales crude Colombia Cartagena B:Gasoline 290,000 Nov 27-29 Nov 4 refinery RON 92 -300,000 Dominican Refidomsa B:Jet A-1 170,000 Nov 9-11 Oct 31 Republic Venezuela PDVSA B:ULSD 300,000 Nov 10-12 Oct 30 Venezuela PDVSA B:Catalytic 300,000 Nov 19-21 Oct 30 Citizens naphtha Energy Venezuela PDVSA S:LVN + 250,000 Nov 22-25 Oct 30 natural gasoline Peru Petroperu S:Virgin 200,000 Dec 1-5 Oct 30 naphtha Ecuador Petroecuador B:HON RON 93 15* 240,000 First on Oct 29 Petrochi USGC UNL Nov 15-17 na 87 +$12.21/ bbl Ecuador Petroecuador B:Diesel 12* 240,000 First on Oct 27 Noble USGC Nov 10-12 Group Diesel #2 +$2.84/ bbl Brazil Petrobras B:ULSD 300,000 Nov 12-16 Oct 27 -500,000 Jamaica Petrojam B:Gasoline 2* 100,000 Nov 17-28 Oct 27 84/87 oct + -180,000 jet fuel + HSD Jamaica Petrojam B:Diesel + 150,000 Nov 10-12 Oct 22 jet fuel Colombia Ecopetrol B:Gasoline 3* 195,000 Nov 5-21 Oct 22 RON 92 -300,000 Curacao Curoil B:LSD 70,000 Nov 3-6 Oct 22 Venezuela PDVSA B:ULSD 300,000 Oct 28-30 Oct 21 BP Venezuela PDVSA B:Catalytic 300,000 Oct 29-31 Oct 21 naphtha Ecuador Petroecuador S:VGO 1.4 mln bbl First on Oct 20 Repsol USGC Nov 5-7 Diesel #2+UNL 87 -$11.50/ bbl Peru Pluspetrol S:Natural 3* 300,000 Nov 1-30 Oct 20 & partners gasoline Peru Petroperu S:Fuel oil 220,000 Nov 26-30 Oct 17 Colombia Ecopetrol B:Diluent 2* 170,000 Nov 6-13 Oct 16 naphtha -180,000 Colombia Ecopetrol S:Fuel oil 2* 420,000 Nov 4-12 Oct 16 Ecuador Petroecuador B:Naphtha 14* 240,000 First on Oct 15 RON 87 Nov 1-3 Colombia Ecopetrol B:ULSD + jet 2* 251,000 Nov 1-11 Oct 14 A1 -255,000 Colombia Ecopetrol B:ULSD 3* 68,000 Nov 4-24 Oct 14 -70,000 Peru Petroperu B:Cracked 230,000 Nov 10-14 Oct 10 naphtha RON 92 + HOGBS RON 98 Costa Rica Recope B:Gasoline 24* 300,000 First on Oct 9 Valero RON 91 + RON (gasolines 1st half Energy, 95 + ULSD + + jet) of Nov ATMI and jet fuel 26* 300,000 Glencore (ULSD) Venezuela PDVSA B:Reformate 300,000 Oct 16-18 Oct 7 Noble Group Venezuela PDVSA S:LVN 250,000 Oct 23-27 Oct 7 Peru Pluspetrol S:Natural 2* 300,000 Oct 14 Oct 6 & partners gasoline -Nov 5 Venezuela PDVSA B:Catalytic 300,000 Oct 7-9 Oct 2 naphtha Peru Petroperu B:Biodiesel 115,000 Nov 23-27 Oct 2