拉美原油出口国敦促各产油国协助稳定油市

路透基多4月8日 - 拉美主要的原油出口国周五呼吁石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家采取行动稳定油市，声明措辞谨小慎微，没有明确支持冻产，也没有提出支撑油价的大胆提议。

来自哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥和委内瑞拉的代表们聚首基多。石油出口国希望4月17日的多哈会议能帮助缓解供应过剩问题。

与会各国在声明中一致同意“呼吁OPEC和非OPEC产油国...为了产油国和消费国的利益，采取必要行动稳定全球油市，提振油价。”

他们还同意创建一个有关油气储备、生产、需求和库存的地区对话机制。

这次会议成为哥伦比亚和墨西哥等非OPEC产油国可能参与提振油价努力的首个明显迹象。

不过墨西哥称，它只会以“观察者”的身份参与并分享信息，墨国能源部指出，该国的原油日产量在过去12年里已减少了超过100万桶。

墨西哥官员曾表示，不管以何种形式的协作策略支撑油价，他们都不能冻产或是减产。过去十多年以来，墨西哥的原油产量一直在下降，因为油田老化和投资不足。

委内瑞拉石油部部长Eulogio Del Pino说，有18个国家确认将参加多哈会议，还有另外两三个国家口头承诺将参加。

俄罗斯能源部长Alexander Novak周五表示，他希望参加多哈会议的产油国能同意冻产。(完)