拉美产油国周五将开会讨论支撑油价的举措--厄瓜多尔总统

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透基多4月5日 - 厄瓜多尔总统科雷亚(Rafael Correa)周二对记者表示，拉美产油国哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥和委内瑞拉周五将开会讨论冻产或支撑油价的其他方法。
此次会议原本计划在3月初召开，但因难以安排日程而推迟。
科雷亚称，墨西哥是最难协调的国家。
“4月8日将开会，”力促召开此次会议的科雷亚称。“最难的是与墨西哥协调。”
他补充称，他们希望宣布支持4月17日的石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家在多哈召开的会议。
此次地区会议首次发出重要信号，表明非OPEC产油国哥伦比亚和墨西哥也努力支持油价。
厄瓜多尔和委内瑞拉极力推动OPEC和非OPEC产油国召开会议，因为他们高度依赖石油资源，所以油价大跌对他们的影响要比其他国家更大。
油价周二上扬，之前科威特指出，主要产油国将在本月晚些时候达成冻产协议，同时主要产油国伊朗继续回避该计划。(完)
(编译 李爽 审校 杜明霞)
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