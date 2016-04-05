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国际财经 | 2016年 4月 6日 星期三 07:42 BJT

拉美产油国周五将开会讨论支撑油价的举措--厄瓜多尔总统

路透基多4月5日 - 厄瓜多尔总统科雷亚(Rafael Correa)周二对记者表示，拉美产油国哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥和委内瑞拉周五将开会讨论冻产或支撑油价的其他方法。

此次会议原本计划在3月初召开，但因难以安排日程而推迟。

科雷亚称，墨西哥是最难协调的国家。

“4月8日将开会，”力促召开此次会议的科雷亚称。“最难的是与墨西哥协调。”

他补充称，他们希望宣布支持4月17日的石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家在多哈召开的会议。

此次地区会议首次发出重要信号，表明非OPEC产油国哥伦比亚和墨西哥也努力支持油价。

厄瓜多尔和委内瑞拉极力推动OPEC和非OPEC产油国召开会议，因为他们高度依赖石油资源，所以油价大跌对他们的影响要比其他国家更大。

油价周二上扬，之前科威特指出，主要产油国将在本月晚些时候达成冻产协议，同时主要产油国伊朗继续回避该计划。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)

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