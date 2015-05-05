油价触及年内高位 因利比亚出口受扰和沙特上调油价

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月5日 - 油价周二触及年内最高水平，受助于利比亚石油出口受扰，沙特上调原油售价以及美元走软。
自4月上涨20-25%后，看涨人士持续推高油价，因他们认为尽管美国原油库存仍在增加，但全球石油产量减少，供应过剩的局面正在缓解。
美国原油期货收涨1.47美元，报每桶60.40美元，盘中触及年内高位61.10美元。
布兰特原油期货收涨1.07美元，或1.61%，报每桶67.52美元，盘中触及年内高位68.40美元。
但部分市场人士并不相信近期的涨势将会持续。
“我认为市场涨势有些过度，”Energy Management Institute的高级合伙人Dominick Chirichella表示。
“且市场上存在大量生产商对冲头寸，如果需求预期不能兑现的话，目前的供应水平不会下降。这就是说，我们给自己设了个可能导致油价再度回落的套，”Chirichella说。
路透调查显示，预计上周美国原油库存增加160万桶，连续第17周创新高。
美国石油协会(API)将在今日稍晚发布库存数据，周三美国能源资料协会(EIA)将发布库存数据。
也门内战让油市投资者惴惴不安，加重了对中东地区石油供应安全的担忧。
利比亚东部港口周二爆发示威活动，导致原油付运暂停。利比亚目前的石油日产量不到50万桶，是2010年之前产量的三分之一。
美元走软提振以美元计价的商品价格。
沙特上调了对西北欧买家的轻质原油售价，因近几周其他等级的原油价格上涨。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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