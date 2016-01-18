综述：油价重挫之际 花旗与富国银行为贷款损失未雨绸缪

图为位于纽约曼哈顿的花旗银行总部。 REUTERS/Mike Segar

路透1月15日 - 面对油价跌破每桶30美元以及全球股市暴跌，美国的银行上周五开始未雨绸缪以应对可能不断增加的贷款损失。

富国银行(WFC.N)将不良资产损失拨备提高了逾70%，其中有近半数是为油气相关贷款所设，此举是为了确保在今年余下时间若价格维持在当前水平，相关损失能够被覆盖到。该公司第四季净利也因此而有所下滑。

富国银行表示，该行及其他银行都在与包括生产企业和油服企业在内的借款方就如何渡过难关进行商谈。富国银行是美国能源行业的主要贷款提供机构之一。

“我们都适当地提高标准，以保护银行的利益，”富国银行首席财务官John Shrewsbury告诉分析师，“我们与每一位客户共同努力，帮助他们渡过难关。让问题升级、或者最终变成多个石油租约的持有人对我们并没有任何好处。”

花旗集团(C.N)为能源投资组合相关亏损拨备2.5亿美元，但表示若油价跌至25美元并维持一段时间，上半年拨备资金总额将需从目前的6亿美元翻倍。

据巴克莱银行的分析师，尽管能源贷款占主要银行的投资组合比例不超过3.4%，但油价下跌还是成为美国银行业财报季的主要话题。

银行高管们希望让投资者相信，目前损失仍只限于能源部门，车贷、住房抵押贷款以及商业房产贷款仍有需求，消费者按时还款。

摩根大通预计，未来一年为能源行业不良贷款拨备的资金将小幅增加，但指出油价需要在很长时间内维持在当前水准，才会导致拨备大幅增加。

高盛集团(GS.N)周四称，将支付逾50亿美元，以了结对其在金融危机期间误导抵押贷款债券投资者的指控，此举将令公司第四季获利减少约15亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师现将高盛每股净利预估从此前的3.71美元下调至3.30美元。

高盛料在周三公布第四季财报。

**利得和费用**

花旗周五公布全年获利创近10年来之最，因其撤出部分国家和缩减业务的策略获得了回报。

但该行股价周五一度下跌达7.8%，因投资者对其在拉丁美洲和亚洲等新兴市场的曝险部位感到担忧，另外鉴于花旗列出一系列不寻常的利得和费用，使投资者对如何区分该行核心表现感到困惑。

“几乎不可能确定哪些是‘真正’的经营业绩，”Oppenheimer的分析师Chris Kotowski在给客户的初步报告中说。Kotowski给予花旗的评级为“表现优于大盘”。

在花旗缩减业务之际，富国银行却在购买资产和揽储以刺激增长。从富国银行的财报看，该行的资产规模已超过花旗，成为美国第三大银行。

富国银行股价周五午盘下跌近4%，收盘跌3.59%。

在未来一周摩根士丹利(MS.N)、美国银行(BAC.N)以及高盛公布业绩时，交易部门的前景将成为焦点。

第四季花旗看重的股票交易营收同比增长29%，但较第三季下降39%。固定收益交易营收同比增长7%，但较第三季减少14%。(完)