油价震荡收低 因美元走强和伊朗消息抵销供应忧虑

路透纽约3月5日 - 油价周四震荡收低，因美元急升及美国寻求和伊朗达成核协议，抵销了稍早利比亚和伊拉克供应忧虑对市场的提振效应。

利比亚宣布该国约十几个油田因安全忧虑而遭遇不可抗力，伊拉克油井被伊斯兰国武装份子放火，这些消息扶助油价在欧洲交易时段攀升。

在纽约交易时段，油价从盘中高位回落，因美元兑欧元触及11年半高位，打压以美元计价的原油价格。

美国寻求和伊朗达成核协议，将有可能终止西方国家对伊朗的制裁，从而使该国原油产出增加，使更多石油流入供应已经季度过剩的市场，进一步拖累油价。

布兰特原油LCOc1收低0.07美元，报每桶60.48美元，盘中一度上涨逾1美元。

美国原油CLc1收跌0.77美元，报每桶50.76美元，稍早上升至52.40美元。

欧元兑美元周四跌穿1.10美元，为2003年来首次，美元兑一篮子主要货币进一步走高，此前欧洲央行宣布下周开始实施购债计划，以提振欧元区经济成长。

美国失业金申请以及工业订单数据逊于预期，且非农生产率下降，也是拖累油价的因素。

市场数据研究公司Genscape周四预期库欣原油库存可能再次膨涨，导致布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R走宽至约10美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 郑茵)

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