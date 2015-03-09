布兰特原油期货走低 但美国原油期货因库存升势放缓走高

路透纽约3月9日 - 布兰特原油期货周一急跌2%，受累于欧洲央行开始购债。而美国原油期货上扬约1%，因上周美国主要原油集散地库欣的库存增幅不及预期。布兰特与美国原油期货价差因此收窄。

布兰特较美国原油期货溢价CL-LCO1=R收窄至不到每桶9美元，搞得部分押注价差在近期触及13美元之上的13个月高位后本周会扩阔的交易员措手不及。布兰特/美国原油套利交易是油市规模最大的交易之一。

布兰特原油期货承压，因欧洲央行今日开始购债，此举意味着可能出现某种程度的通缩，瑞穗证券的Bob Yawger表示。

美国原油期货上扬，因能源信息供应商Genscape预计，美国原油期货交割地库欣上周原油库存增幅较之前一周缩小。

交易商称，Genscape估计，上周库欣原油库存增加15.7万桶。能源资料协会(EIA)之前公布，截至2月27日当周库欣原油库存增加53.6万桶。

布兰特原油期货LCOc1收跌1.20美元，或2%，报每桶58.53美元。

美国原油期货CLc1收涨0.39美元，或0.8%，报每桶50美元。

美国政府发布行政令，宣称石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉为安全威胁，并下令对该国的七位官员实施制裁。不过，奥巴马政府的一位高级官员称，行政令并未针对该国的石油行业。交易商称，这也拖累布兰特原油的表现。

“从表面上看，如果行政命令影响了委内瑞拉的石油出口，对油市而言应该是利多因素，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示，“但委内瑞拉已经积重难返，人们更担忧该国的很多其他问题，这可能是导致市场走低的原因所在。”

自去年初以来，美国从委内瑞拉的日均石油进口为72.8万桶，低于2013的73.8万和2012年的89万桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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