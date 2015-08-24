油价重挫5%至六年半新低 因中国股市崩跌加剧近期颓势

路透纽约8月24日 - 油价持续一周的跌势周一严重恶化，油价重挫逾5%至六年半新低，因中国股市再度跳水，殃及全球金融市场。

中国股市上证综指周一急挫近9%，在全球市场掀起波澜，美股道琼工业指数.DJI一度挫跌逾千点。美股早盘中段缩减跌幅，一度也带动油价收复失地，但午后股市重拾大跌走势。

油价录得近两个月最大单日跌幅，显示投资人担心中国经济前景出现最坏的情况。

“今日的大跌同油市基本面无关，全是因中国的情势所致，”德国商业银行高级油市分析师Carsten Fritsch在路透全球石油论坛上表示，“市场担心中国经济硬着陆，中国当局无法掌控。”

布兰特原油期货LCOc1跌2.77美元或6.1%，结算价报42.69美元，盘中跌至2009年3月来近月合约最低价42.51美元。

美国原油期货CLc1跌2.21美元或5.5%，报38.24美元，为2009年2月来最低，本月势将创下17%的跌幅，且可能连跌八周，为1986年来最长跌势。

自6月底油价重挫近40%使部分受重创的石油输出国组织(OPEC)成员国纷纷发出警告，令部分成员国建议召开紧急会议，但多数海湾地区成员国认为这不太可能。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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