油价重挫5%至六年半新低 因中国股市崩跌加剧近期颓势

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约8月24日 - 油价持续一周的跌势周一严重恶化，油价重挫逾5%至六年半新低，因中国股市再度跳水，殃及全球金融市场。
中国股市上证综指周一急挫近9%，在全球市场掀起波澜，美股道琼工业指数.DJI一度挫跌逾千点。美股早盘中段缩减跌幅，一度也带动油价收复失地，但午后股市重拾大跌走势。
油价录得近两个月最大单日跌幅，显示投资人担心中国经济前景出现最坏的情况。
“今日的大跌同油市基本面无关，全是因中国的情势所致，”德国商业银行高级油市分析师Carsten Fritsch在路透全球石油论坛上表示，“市场担心中国经济硬着陆，中国当局无法掌控。”
布兰特原油期货LCOc1跌2.77美元或6.1%，结算价报42.69美元，盘中跌至2009年3月来近月合约最低价42.51美元。
美国原油期货CLc1跌2.21美元或5.5%，报38.24美元，为2009年2月来最低，本月势将创下17%的跌幅，且可能连跌八周，为1986年来最长跌势。
自6月底油价重挫近40%使部分受重创的石油输出国组织(OPEC)成员国纷纷发出警告，令部分成员国建议召开紧急会议，但多数海湾地区成员国认为这不太可能。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。