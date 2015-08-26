油价走低 因汽油库存增加抵消了原油库存减少带来的提振

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约8月26日 - 油价周三下跌近2%，因美国原油库存上周骤降带来的提振被汽油库存意外增加及馏分油库存增幅超预期所抵消。
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，截至8月21日当周，原油库存减少550万桶，为6月初以来最大周降幅。路透调查显示，分析师预计原油库存增加100万桶。
汽油库存增加170万桶，预估为减少130万桶。馏分油库存增加140万桶，预估为增加100万桶。
“成品油库存增加盖过了利多的原油库存减少带来的影响，”ICAP的商品专家Scott Shelton表示。
美国近月原油期货CLc1收跌0.71美元，或1.8%，报每桶38.60美元。
布兰特近月原油合约LCOc1收挫0.07美元，报每桶43.14美元，盘初在EIA数据公布后上扬。,
近月汽油期货RBc1连跌第三日，至七个月低位，收盘重挫6%，本周迄今累积下跌12%。汽油裂解价差RB-CL1=R跌至六个月最低。
自6月以来，油价已累积下跌约33%，因美国产量居高不下，中国原油产量创纪录以及担忧亚洲国家的需求减少。
部分分析师认为，上周原油库存减少是因进口下降出现的一次偏差。很多投资者在正为未来几个月原油库存大幅增加作准备，因届时美国炼厂将停运，进行季节性维护。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。