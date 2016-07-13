油市恢复平衡：理想很美好 现实很骨感

路透新加坡/伦敦7月13日 - 石油行业期望油市很快结束全球供应过剩局面恢复平衡，然而这一愿望有可能会被当头泼上一盆冷水。供应过剩已经导致布兰特原油期货在2014至2016年初累计下跌逾70%。

虽然近期石油供应方面出现中断和减产，但越来越多的迹象表明，大量的供应以及充沛的库存将使油市平衡“千呼万唤难出来”。

“市场需要放下对油市平衡的牵挂，着眼于当前，”迪拜Freight Investor Services的Matt Stanley表示。

“供应中断、加拿大野火、以及看似增加的需求曾推动油价反弹。可如今壳牌在(尼日利亚)邦尼(Bonny)遭遇的不可抗力因素已经消失...加拿大已经扑灭野火，接近实现全面石油生产；而(美国)的汽油需求则处在15个月低点，”Stanley补充称。

现在的情况不仅仅是石油供应状况在改善，石油需求或许也在下降。

鉴于美国和欧洲石油需求增长停滞，亚洲已经成为石油需求增长的主要支柱。但就连亚洲的石油需求增长如今也磕磕绊绊，汤森路透的Eikon数据显示，进入亚洲的油轮已经连续第四个月减少。

原油期货曲线的形态是反映持续供应过剩情况的一个指标。该曲线表明今年多数时间油价都处于正价差状态，意味着未来待售石油价格高于近期石油价格。

上述情形吸引了一些交易商屯油待售，同时也被视为供应过剩的重要指征。

事实上，这么多的石油目前存储在全球越来越少的可存储空间，迫使交易商要承租超大型油轮来存放未售的燃料。

存储的石油这么多，要想清干净过剩库存恐怕要到2018年。

“市场上仍有过多库存，有着数亿桶的超额供应。将得花上较长时间降低库存过剩。”沙特能源部长法力赫对德国一家报纸说道。

中国汽车销售和国内生产总值(GDP)等主要数据，虽今年多数时间在下滑，但仍还算强劲。中国新车销售虽较去年12月所及峰值减少了四分之一，但每月仍超过200万辆。

背靠着持续的繁荣，中国的石油炼厂生产了如此多的燃料，即便其庞大的国内市场也不可能消化，从而导致了中国燃料出口激增，涌入本已供给过剩的亚洲市场。

更甚者，过去几年来对原油需求保持强劲推动力的中国战略石油储备(SPR)扩张进程，可能会大幅减慢甚至很快摁下暂停键，因可用储油设施已经饱和或者接近储存上限。

也基于此，美国摩根大通预期“中国9月的原油进口量可能较上月减少15%。”

英国退欧给石油消费带来的影响，可能进一步推后供需再平衡的进程，有可能延后六个月。

**印度接过中国消费大国接力棒？**

美国能源部周二公布月报，调降对2016年石油需求增长预估，上调对2017年的预估。

据能源部预估，美国2016年石油日需求料增加16万桶，此前预期为22万桶。2017年日需求料增加12万桶，高于此前预估的增加6万桶。

“似乎要到2017年下半年全球石油库存才能明显下降，”花旗驻纽约能源期货分析师Tim Evans表示。

“与过去两年的供应过剩相比，市场正出现明显改善，但还需要更长时间才能使库存降至更正常的水准，”他补充称。

石油行业中很多人希望印度会从中国手中拿过接力棒，成为全球石油需求增长的推动力量。

然而这样的希望还为时尚早，因为印度目前还无法达到类似中国那样的燃料消耗水平。

虽然印度需求增速现在可能快于中国，但其总消费量仍低得多，这一点从汽车销量就可以看出来。

印度摩托车年销量约1,600万辆，与中国类似。但中国每月约有200万辆新轿车上路(2015年为2,500万辆)，五年前仅为100万辆左右。

相形之下，印度汽车销售量多年来一直保持在每月20-30万辆的水平。

亚洲最发达的经济体日本和韩国也面临石油需求稳步下降的问题。

有些人将希望寄托于东南亚，菲律宾、越南、泰国和印尼等大型新兴市场有巨大潜力。但与印度相似，这些地区发展的脚步仍落后于中国，难以取而代之。

简而言之，过去十年亚洲燃油需求呈现的增长可能已是明日黄花。

尽管基本没人觉得亚洲需求会直线下降，但很多人称石油业需要调整，以适应未来亚洲增长下降的现实，就像煤炭和钢铁行业那样。

话说回来，还是可以从汽车行业看出蛛丝马迹。“随着经济下滑，包括中国在内的亚洲汽车销售正在下降，”Korea Automobile Association常务董事Tae-nyen Kim对路透称。(完)