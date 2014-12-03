布兰特原油期货跌穿70美元 美国原油期货受库存数据带动上涨

路透纽约12月3日 - 美国原油期货周三上涨至67美元之上，因此前库存数据显示原油库存意外减少，但一报导暗示沙特预计油价续跌后，布兰特原油期货跌穿70美元。

布兰特原油期货较美国原油期货溢价收窄至不到3美元，为一个半月来最低。

自上周四石油输出国组织(OPEC)决定维持产量目标不变后，油市走势震荡。近几日，交易商已经在为油价寻底，油价自6月高位暴跌了约四成。

周三，美国能源资料协会(EIA)公布，上周原油库存减少370万桶，分析师预估为增加130万桶，随后美国原油期货上涨。

华尔街日报援引熟悉情况的消息人士报导，OPEC最大的产油国沙特相信油价将在60美元附近稳定下来后，布兰特原油期货收低。

技术分析师已经警告，美国原油期货可能跌向50美元。

布兰特原油期货LCOc1回落0.62美元，结算价报每桶69.92美元，稍早一度攀升近1美元，报71.46美元。

美国原油期货CLc1收高0.50美元，收报每桶67.38美元，日高为68.23美元。 (完)

(编译 李军; 审校 母红)

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