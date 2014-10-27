路透专访：美国原油出口及中国经济降温将令油市雪上加霜

路透新加坡10月27日 - 能源顾问公司IHS CERA副董事长Daniel Yergin指出，由于需求不振，当前全球石油市场供给过剩情况，料将持续至明年，甚至可能恶化，因美国议员准备批准原油出口。

国际油价自6月以来大跌约25%，这是全球油市对于美国产油量大增的调适结果。

“目前肯定有过高的地缘政治风险，但石油过剩更大，”Yergin在出席新加坡国际能源周时向路透表示。

“除非全球经济出现加速，否则市场供应过剩将持续，而这将压抑价格，特别是接近春季时，”Yergin指出。

中国经济疑虑亦使油市降温，结束了油价的超级周期行情。在这段超级周期中，过去四年多数时间，布兰特原油皆维持在100美元附近。

“‘中国寒流’横扫油市，就像它横扫大宗商品市场那样，”Yergin指出。

Yergin指出，石油供给过剩主要由于美国产油量大增，美国明年或将解除原油出口禁令，有可能引发产量进一步成长，使美国成为全球最大产油国。

油企及游说人士指出，已有10余家产油商加入游说行列，要求美国政府解除实施40年的原油出口禁令。

今年，美国政府对若干批轻质原油(凝析油)发放了出口许可，很多人认为这距离完全放开出口不远了。

Yergin称，美国油价在每桶75-80美元就足以维持页岩油气生产的“迅猛势头”。

此外，投资银行高盛公司(Goldman Sachs)周日大幅下调了2015年布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)原油价格预估，每桶调降15美元分别至85和75美元。

0728 GMT，布兰特原油期货LCOc1涨0.03美元至每桶86.16美元，而美国原油期货CLc1升0.16美元至81.17美元。

随着油价下跌，市场人士正揣测石油输出国组织(OPEC)成员国是否会在下月开会时决定减产。

“下次OPEC会议主要取决于未来数周的进展。如果油价维持当前水平，减产难度将大很多，”Yergin称。

他还称，“沙特希望保持市场份额，但争夺市场份额的全面战争并没有重演。随着事态发展，这更像是小型冲突而非战争。”(完)

(编译 蔡美珍/朱晓军；审校 杜明霞/高琦)

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