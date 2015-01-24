布兰特原油上涨但美国原油下跌 沙特新国王维持石油政策

路透纽约1月23日 - 布兰特原油周五上涨，受沙特未来石油出产的不确定性提振，而美国原油因供应过剩迹象而收低。

沙特阿拉伯新国王萨尔曼周五面向全国发表了继承王位后的首次演说，承诺将维持前任政策。市场预料萨尔曼将继续执行石油输出国组织(OPEC)产量维持不变的政策，以保护市场占比。

一些交易商不想相信这讲法，“抱存这消息是错的微弱希望，”United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman表示。

OPEC在11月公布将维持原油产量在每日3,000万桶不变，尽管一些成员国要求OPEC减产以支持油价和原油收入。

S&P Capital IQ股市分析师Stuart Glickman说，没有迹象OPEC将很快减产。

布兰特原油LCOc1结算价报每桶48.79美元，上涨0.27美元。

美国原油CLc1结算价报每桶45.59美元，下跌0.72美元。

报导称BP在印第安纳州的炼厂部份关闭，消息向美国原油进一步施压。了解该炼厂运作的消息人士称，他们不知道产量每日9万桶的常压蒸馏单元何时恢复运作。

全美不动产协会(NAR)周五早上公布，美国12月成屋销售按月增长2.4%，年率为504万户，预估为506万户。该报告令美国原油缩减跌幅。

尽管有一些利好数据，但美国原油收低，因担心美国原油供应过剩的情况不断恶化。

一交易商表示，能源数据供应商Genscape预期在截至周二该周，美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加270万桶。

石油服务公司Baker Hughes表示，在最新一周美国石油钻井平台减少49座，至1,317座，为连续第七周下降。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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