（修正）国际油价震荡收低 OPEC秘书长看多观点亦未能推升市场

(更正：内文第四段“该合约最低结算价”明确为“当前近月合约最低结算价”)

路透纽约1月26日 - 原油价格周一盘中陷入拉锯，美国原油终场收于近六年低点，交易员漠视石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里对于油价或已触底的看法。

盘中原油价格忽上忽下，走势主要受美元汇率影响，之前左翼激进联盟党(Syriza)最终在希腊选举中获胜。

巴德里表示油价可能已经触底，很快将回升，这是他在长达七个月的油价暴跌过程中首次就这一问题发表谈话；随后油价起初反弹。

但涨势一闪即逝，布兰特原油价格跌1.3%报每桶48.16美元；美国原油跌近1%，结算价报45.15美元，为当前近月合约最低结算价。

随着美国一家大型中东原油炼油厂的设备重新开工，布兰特/西德克萨斯中质油(WTI)价差缩窄至3.01美元；之前在上周五一度扩大至3.41，为三周最阔。

美国东北部地区遭遇严重暴风雪天气，令成交量受抑，一些交易员表示，这场风雪对基本面的影响可能好坏不一。WTI成交量略高于520,000口，比平时少了三分之一。

Schneider Electric分析师Matt Smith认为，暴风雪将导致航班取消、驾车出行减少，同时增加取暖油的消费量，对原油价格的影响喜忧参半。

汽油价格亦收低，但脱离低点，之前有消息称，BP旗下印第安纳州Whiting炼厂一座每日9万桶加工能力的原油馏分设备已经完成重启，该炼厂产量将提高至计划水平。

美国近月汽油合约结算价下跌2.3%，报每加仑1.3167美元，盘中触及低点1.3105美元。

沙特阿拉伯新国王萨尔曼周五面向全国发表了继承王位后的首次演说，承诺将维持前任的能源和外交政策，并迅速留任该国石油部长欧那密，向市场发出讯号，旨在安抚市场不安情绪。(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)

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