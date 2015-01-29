国际原油受回补空头带动上涨 但供应过剩忧虑加重

路透纽约1月29日 - 全球原油价格周四微幅上涨，但在此之前，美国原油触及约六年低位，布兰特原油缩减涨幅，因数据显示本已处于纪录高位的美国原油库存进一步上升。

油价早盘全线上涨，因美国数据显示最新一周初请失业金人数降至近15年低位，反映全球最大经济体美国经济进一步增强。

但美国原油期货在上午中段的交易中挫跌至2009年4月底部，一直到尾盘才受回补空头带动而上涨。

原油服务公司Genscape报告显示，在1月23-27日期间，库欣原油库存增加160万桶。库欣是美国原油期货合约交割点。

美国能源资料协会(EIA)周三称，截至1月23日当周，美国原油库存已触及纪录高位。单单在上周，原油库存就增加近900万桶，接近4.07亿桶，为政府自1982年编纂该数据以来的最高水平。

“现在肯定没有什么理由买入原油，目前我认为油价唯一的走向是下行，”WTRG Economics能源分析师James Williams说。

美国原油结算价报每桶44.53美元，上涨0.08美元，从日内低位43.58美元反弹。交易商称，一些美国石油公司在报告季度业绩时表示，将缩减资本支出和探勘计划，受此影响，一些油市作空的投资者降低其空头仓位。

布兰特原油结算价报每桶49.13美元，上涨0.66美元，日内高位在49.24美元。

两份原油合约价差走宽至12月29日来最宽水平，布兰特原油较美国原油升水逾4.50美元，因美国原油基本面更为疲弱。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。