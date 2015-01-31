国际油价飙升逾8% 因本周美国钻井平台数量骤降和空头回补

路透纽约1月30日 - 油价周五飙升逾8%，为两年半最大单日涨幅，因数据显示美国石油开采商开始为页岩油生产热潮降温。

今日的涨势可能引发市场臆测持续了七个月的油价跌势已经结束。布兰特原油期货盘中升穿53美元，触及逾三周来最高水平，因Baker Hughes公布的数据显示，本周美国钻井平台数量减少94，或7%。

过去两周油价相对稳定，扶助市场人气在数月连跌后好转，为周五下午的强劲反弹奠定了基础。空头交易商担忧此轮跌势已接近尾声，纷纷回补空头头寸。

“钻井平台数据点燃了今日尾盘的涨势，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

钻井平台本周降幅为1987年以来最大。自去年夏季以来，石油开采商已停运了约24%的钻井平台，部分交易商可能押注，预期将出现的美国石油生产放缓的局面将比预期更快到来。

不过，部分交易商并不认为油价的此轮跌势已经结束。有业内人士表示，油市基本面前景没有改变，仍有约200万桶供应过剩。

布兰特原油期货收涨3.86美元，报每桶52.99美元，日高为53.08美元。

美国原油期货收涨3.71美元，报每桶48.24美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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