油价攀升 布兰特原油期货创1998年来最佳两周表现

路透纽约2月6日 - 原油价格周五续升，指标布兰特原油期货创下17年来最大两周升幅，因石油钻井平台持续减少，且产油国利比亚暴力事件扶助市场从6月来的大跌中反弹。油价在过去六个交易日急升约20%，但仍较去年年中高位低约一半。投资人担心全球供应过剩拖累油价暴跌。

布兰特原油期货本周升9%，为2011年来最大周度升幅，过去两周激升19%，为1998年来最大。

不过油价反弹伴随着的是市场剧烈波动。

美国原油期货自上周来每日价格波幅高达9%，因原油供应的信号不一，多空双方不断调整头寸。许多分析师认为市场上半年仍将供应过剩，尽管钻井平台不断减少以及油企削减开采预算可能预示供应过剩的情况会更快被消除。

石油服务公司Baker Hughes公布，全球1月钻井平台数量减少261，美国平均数量减少199。本周美国钻井平台数量又减少了83。

指标布兰特原油期货收报每桶57.80美元，上涨1.23美元，或2.2%。

美国原油收报每桶51.69美元，上升1.21美元，或2.4%。

除了钻井平台数据以外，市场还受到利比亚各地的暴力事件提振。

强于预期的美国就业增长数据对油市也有帮助，尽管数据也巩固了美国可能早至年中就升息的预期。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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