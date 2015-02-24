国际油价转跌 因预计美国原油库存增加

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约2月24日 - 原油期货周二下滑，因预计本周报告显示上周美国原油库存再度增加，这抵消了利比亚油田停产的利多消息。
稍早消息称利比亚Sarir及附近油田因断电停产，令该国原油出口雪上加霜，油价一度因此受到提振。
希腊的欧元区伙伴国批准该国政府提出的改革计划，也给油市带来支撑，但美国原油库存继续增加的前景凸显市场供应过剩，抵消了利多消息的影响。
4月布兰特原油收低0.24美元，报每桶58.66美元，盘中一度升至60.30美元。美国原油期货收低0.17美元，报每桶49.28美元，脱离50.33美元的日高。
美国3月取暖油期货重挫逾18美分，较4月期货溢价大幅收窄。
路透调查预计上周美国原油库存增加400万桶。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价周二收窄至9.38美元，周一一度高见去年3月来最宽的10.27美元。
一海湾石油输出国组织(OPEC)成员国的高级代表表示，油价在每桶60美元的目前水准附近开始趋稳，亚洲等地的需求出现改善迹象。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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