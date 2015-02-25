布兰特原油期货急升5% 因沙特油长称油市需求改善

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约2月25日 - 布兰特原油期货周三急升5%，因沙特油长称石油需求增加，且数据显示中国制造业产出超预期。
美国政府报告，上周美国成品油库存减少，扶助推高美国原油期价，盖过了美国原油库存增幅大于预期的数据影响。
布兰特4月原油期货上扬2.97美元，收报每桶61.63美元。美国4月原油期货攀升1.71美元，收报每桶50.99美元。
“库存报告相对利多，尽管原油库存大幅增加，”AgainCapital LLC的合伙人John Kilduff表示。
“成品油库存减少抵消了原油库存增加所造成的影响，扶助支撑油价，”Kilduff补充说。
美国能源资料协议(EIA)公布，上周美国原油库存增加840万桶，至4.3407亿桶，美国原油期货交割地库欣的原油库存增加240万桶。
库欣库存以较小幅度增加使布兰特较美国原油期货溢价扩阔至2014年1月以来最阔水平，接近11美元。
EIA称，上周美国汽油库存减少310万桶，降幅超过接受路透调查的分析师的预期，馏分油库存减少270万桶，降幅小于预期。
3月合约将于周五到期，美国RBOB-3月汽油期货跳升9.85美分，收报每加仑1.7187美元。3月超低硫柴油上扬7.47美分，至每加仑2.1036美元。
在早盘的交易中，原油期价受中国制造业数据提振。汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年2月PMI初值数据升至四个月高点至50.1，1月终值为49.7。
中国是继美国之后的全球第二大石油消费国，哪怕是中国需求出现很小的变化，都可能影响油价。
沙特油长称，“市场目前已平静下来，需求正逐步增加。”这也扶助提振油价。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)