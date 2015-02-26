油价回落 因美国原油库存不断上升继续向油市施压

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约2月26日 - 原油期货周四大跌，因美国原油库存不断增加向布兰特和美国原油合约施压，且盖过预期需求反弹的提振。
布兰特原油跌幅受限，因预期全球需求不断改善以及忧虑利比亚和俄罗斯地缘政治问题将影响供应，但美国原油周四跌幅超过周三录得的升幅。
4月布兰特原油下挫1.58美元或2.56%，收报每桶60.05美元，日高在62.63美元。周三布兰特原油劲涨5%。
4月美国原油下挫2.82美元或5.35%，收报每桶48.17美元，该合约在周三上扬3.47%。
布兰特原油较美国原油溢价周四升至12.06美元，此为2014年1月来最宽水平。
美国政府数据显示，上周美国原油库存增加840万桶，表明库存不断上升。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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