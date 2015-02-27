国际油价大涨 且自去年6月来首次月度上升

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透纽约2月27日 - 油价周五大涨，布兰特和美国原油在2月上涨，为去年6月来首次月度上升，受需求前景不断改善和生产受扰支撑。
近月3月(ULSD)在收市时到期，该合约盘中交投震荡，价格急升超过7%，在2月录得36%的升幅，为15年来最大月度百分比涨幅。
布兰特原油上涨2.53美元，结算价报每桶62.58美元。该合约在2月劲升18%，为2009年5月来最大月度百分比涨幅。
美国原油期货上升1.59美元，结算价报每桶49.76美元，在2月录得3.1%的升幅。
两地原油合约短暂缩减升幅，此前Baker Hughes Inc (BHI.N)数据显示，最新一周美国石油钻井平台仅减少33座至986座，之前一周仅下降37座。
美国原油涨幅受到美国原油库存不断增加所限，根据美国政府数据，最新一周美国原油库存增加840万桶。
美国和布兰特原油合约受到支撑，因有迹象显示油价下跌开始令非石油输出国组织(OPEC)成员国减少石油生产投资，尽管美国石油钻井平台降速放缓。
较之美国原油，布兰特原油在2月录得的升幅较大，受助于利比亚和伊拉克的石油生产和出口受阻。
布兰特原油较美国原油溢价周五走宽至最多13美元，为2014年1月来最宽水平。
3月美国超低硫柴油上升16.31美分，结算价报每加仑2.2989美元，此前触及2.3325美元，此为2015年峰值，且为2014年11月来最高。
3月/4月合约溢价周五从每加仑22.35美分急升至37.69美分。
3月汽油期货合约上升6美分，结算价报每加仑1.7676美元，升穿100日移动均线切入位1.7658美元。
美国超低硫柴油和汽油期货合约在2月上涨，为去年6月来首次月度上升。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透法兰克福5月10日 - 根据周三公布的一项欧洲央行研究，欧元区失业情况目前高于官方数据表象，令薪资增幅持续乏力，再度引发了外界质疑欧洲央行能否很快开始退出刺激政策。
路透东京5月10日 - 日本软银集团公布年度营业利润增长13%，受益于削减成本，以及旗下美国无线部门Sprint Corp用户增加。