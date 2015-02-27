国际油价大涨 且自去年6月来首次月度上升

路透纽约2月27日 - 油价周五大涨，布兰特和美国原油在2月上涨，为去年6月来首次月度上升，受需求前景不断改善和生产受扰支撑。

近月3月(ULSD)在收市时到期，该合约盘中交投震荡，价格急升超过7%，在2月录得36%的升幅，为15年来最大月度百分比涨幅。

布兰特原油上涨2.53美元，结算价报每桶62.58美元。该合约在2月劲升18%，为2009年5月来最大月度百分比涨幅。

美国原油期货上升1.59美元，结算价报每桶49.76美元，在2月录得3.1%的升幅。

两地原油合约短暂缩减升幅，此前Baker Hughes Inc (BHI.N)数据显示，最新一周美国石油钻井平台仅减少33座至986座，之前一周仅下降37座。

美国原油涨幅受到美国原油库存不断增加所限，根据美国政府数据，最新一周美国原油库存增加840万桶。

美国和布兰特原油合约受到支撑，因有迹象显示油价下跌开始令非石油输出国组织(OPEC)成员国减少石油生产投资，尽管美国石油钻井平台降速放缓。

较之美国原油，布兰特原油在2月录得的升幅较大，受助于利比亚和伊拉克的石油生产和出口受阻。

布兰特原油较美国原油溢价周五走宽至最多13美元，为2014年1月来最宽水平。

3月美国超低硫柴油上升16.31美分，结算价报每加仑2.2989美元，此前触及2.3325美元，此为2015年峰值，且为2014年11月来最高。

3月/4月合约溢价周五从每加仑22.35美分急升至37.69美分。

3月汽油期货合约上升6美分，结算价报每加仑1.7676美元，升穿100日移动均线切入位1.7658美元。

美国超低硫柴油和汽油期货合约在2月上涨，为去年6月来首次月度上升。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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