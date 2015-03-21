国际油价因美元走软跳升 美国原油期价大涨4%

路透纽约3月20日 - 油价周五跳涨，美国原油期价劲扬4%，因美国利率前景不确定拖累美元走软，提振持有其他货币的投资者对美元计价商品的需求。

本周，指标布兰特原油期货结束两周连跌，美国原油期货五周来首周收涨。伊朗尚未与西方国家签署核协议也支撑油价，因看似对伊朗石油出口的制裁还将继续。

美国原油期货到期进一步增加市场的上行动能。交易商和投资者试图收窄即将到期的美国原油4月合约与5月合约的价差，后者将从周一起成为新的近月合约。

“我认为，今天的涨势是因期货和期权市场供应吃紧所致，与实货市场无关，”Citi Futures的能源期货专家Tim Evans在谈到全球石油供应过多的普遍观点时说。

布兰特原油近月5月合约收涨0.89美元，报每桶55.32美元。本周上扬1.2%。

美国4月原油期货收涨1.76美元，或4%，报每桶45.72美元。本周涨幅达2%。

布兰特原油较美国原油溢价收窄至9美元之下，之前一周接近11美元。技术分析师称，溢价最终将突破30美元。

美元走软，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的声明使市场认为，联储不急于升息。

石油服务公司Baker Hughes报告，本周美国石油钻井平台数量触及四年新低。不过，降幅小于过去两周。数据公布后，油价几无变动。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。