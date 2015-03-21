国际油价因美元走软跳升 美国原油期价大涨4%

高盛CEO布兰克梵称伦敦可能会因英国退欧停滞不前--BBC
路透伦敦5月5日 - 据英国广播公司(BBC)报导，高盛首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)表示，伦敦金融中心可能会因英国退欧给金融服务企业带来的动荡而停滞不前。
路透纽约3月20日 - 油价周五跳涨，美国原油期价劲扬4%，因美国利率前景不确定拖累美元走软，提振持有其他货币的投资者对美元计价商品的需求。
本周，指标布兰特原油期货结束两周连跌，美国原油期货五周来首周收涨。伊朗尚未与西方国家签署核协议也支撑油价，因看似对伊朗石油出口的制裁还将继续。
美国原油期货到期进一步增加市场的上行动能。交易商和投资者试图收窄即将到期的美国原油4月合约与5月合约的价差，后者将从周一起成为新的近月合约。
“我认为，今天的涨势是因期货和期权市场供应吃紧所致，与实货市场无关，”Citi Futures的能源期货专家Tim Evans在谈到全球石油供应过多的普遍观点时说。
布兰特原油近月5月合约收涨0.89美元，报每桶55.32美元。本周上扬1.2%。
美国4月原油期货收涨1.76美元，或4%，报每桶45.72美元。本周涨幅达2%。
布兰特原油较美国原油溢价收窄至9美元之下，之前一周接近11美元。技术分析师称，溢价最终将突破30美元。
美元走软，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的声明使市场认为，联储不急于升息。
石油服务公司Baker Hughes报告，本周美国石油钻井平台数量触及四年新低。不过，降幅小于过去两周。数据公布后，油价几无变动。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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