美元反弹和供应过剩担忧打压布兰特原油 美国原油基本持平

路透纽约3月24日 - 布兰特原油期价周二走低，因美元兑欧元反弹，且对全球供应过剩的担忧犹在。美国原油期货受美国强劲的经济数据提振。

美元逆转早盘跌势，兑欧元上扬0.24%，使欧元区投资者购买以美元计价的商品的成本增加。

5月布兰特原油期货收报每桶55.11美元，回落0.81美元。美国原油期货收涨0.06美元，报每桶47.51美元。

美国商务部周二称，美国2月新屋销售较前月劲增7.8%，年率为53.9万户，为2008年2月以来最高。美国3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值为55.3，为去年10月来最高。

“看起来，市场在上周触及六周低位后今天终于可以喘口气了，”Tradition Energy的高级分析师Gene McGillian表示，“乐观的经济数据扶助支撑市场。”

一项路透初步调查显示，上周美国原油库存将连升第11周，录得有史以来最长升势。美国的原油库存已经触及至少80年来最高水平。

接受路透调查的六位分析师的平均预期为，上周原油库存增加500万桶。美国石油协会(API)将在今日晚些时候公布库存数据。能源资料协会(EIA)将在周三公布库存报告。

数据显示，3月中国制造业活动萎缩，加剧了对全球第二大经济体和最大石油进口国成长的担忧。

沙特油长周一表示，该国原油日产量约为1,000万桶，接近历史高位，且较提交给石油输出国组织(OPEC)的2月产量数据增加35万桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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