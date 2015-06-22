油价上涨 美国原油合约到期前有回补空头

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透纽约6月22日 - 原油周一扭转跌势小幅收高，美国近月原油合约到期前的回补空头提振油价，盖过了担心汽油库存不断上升为油市带来的压力。
对希腊债务危机可能出现的后果的担忧起初也打压油市，抵销原油服务公司Genscape称库欣原油库存减少对油市提供的正面影响。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
布兰特原油收高0.32美元，或0.5%，报每桶63.34美元，稍早下挫近1美元。
美国原油收涨0.07美元，或0.1%，报每桶59.68美元，近月7月美国原油合约收盘时到期，盘中一度下滑近0.7美元。
尽管油价反弹，但许多分析师和交易商对油市短期前景仍感到悲观。
“油市依然很偏空，特别是汽油。今日市场反弹只是因为一些紧张的个人投资者回补空头而已，”Energy Management Institute资深合作伙伴Dominick Chirichella说。
汽油期货下滑逾1%，从上周触及的近八个月高位回落，在油市中领跌。
在截至6月12日该周，美国汽油库存意外增加近50万桶。而美国原油日产量仍保持在1970年代的高位，为大约960万桶。
“美国原油上涨的最大支持因素是成品油市场。不过，市场担心最近汽油可能生产过多，和原油市场的情况一样，”Kronenberg Capital Advisors的Matthew Perry说。
高盛在一份报告中表示，根据目前的石油钻井平台数量计算，美国原油产量在今年稍晚将可能减少，但明年可能反弹，日产量可能增加15万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。