油价上涨 美国原油合约到期前有回补空头

路透纽约6月22日 - 原油周一扭转跌势小幅收高，美国近月原油合约到期前的回补空头提振油价，盖过了担心汽油库存不断上升为油市带来的压力。

对希腊债务危机可能出现的后果的担忧起初也打压油市，抵销原油服务公司Genscape称库欣原油库存减少对油市提供的正面影响。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。

布兰特原油收高0.32美元，或0.5%，报每桶63.34美元，稍早下挫近1美元。

美国原油收涨0.07美元，或0.1%，报每桶59.68美元，近月7月美国原油合约收盘时到期，盘中一度下滑近0.7美元。

尽管油价反弹，但许多分析师和交易商对油市短期前景仍感到悲观。

“油市依然很偏空，特别是汽油。今日市场反弹只是因为一些紧张的个人投资者回补空头而已，”Energy Management Institute资深合作伙伴Dominick Chirichella说。

汽油期货下滑逾1%，从上周触及的近八个月高位回落，在油市中领跌。

在截至6月12日该周，美国汽油库存意外增加近50万桶。而美国原油日产量仍保持在1970年代的高位，为大约960万桶。

“美国原油上涨的最大支持因素是成品油市场。不过，市场担心最近汽油可能生产过多，和原油市场的情况一样，”Kronenberg Capital Advisors的Matthew Perry说。

高盛在一份报告中表示，根据目前的石油钻井平台数量计算，美国原油产量在今年稍晚将可能减少，但明年可能反弹，日产量可能增加15万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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