国际油价从三周低位反弹 成品油领涨

路透纽约6月30日 - 油价周二从三周低位反弹，由美国成品油市场领涨，因押注夏季需求强劲，尽管希腊接近债务违约对全球油市带来威胁。

在周三美国原油库存数据公布前，油市周二上涨，未受美元走高影响。美元上涨通常令商品市场受压。

伊朗和世界大国推迟达成核协议的限期。核协议将使伊朗增加原油出口，使本已供应过剩的油市雪上加霜。

布兰特原油期货上涨1.58美元，或2.6%，收报每桶63.59美元。

布兰特原油在6月下跌3%，在本季上涨15%，为2012年9月来表现最好的一季，在今年上半年上升11%。

美国原油期货上涨1.14美元，或约2%，收报每桶59.47美元。

美国原油期货在6月下滑1%，在第二季上升25%，为2011年12月来表现最好的一季，在今年迄今上升12%。

到期的近月美国汽油合约和美国超低硫柴油期货劲升近3%，扶助提振原油期货，因交易商和投资者在月末和季末前调整头寸。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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