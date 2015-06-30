国际油价从三周低位反弹 成品油领涨

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透纽约6月30日 - 油价周二从三周低位反弹，由美国成品油市场领涨，因押注夏季需求强劲，尽管希腊接近债务违约对全球油市带来威胁。
在周三美国原油库存数据公布前，油市周二上涨，未受美元走高影响。美元上涨通常令商品市场受压。
伊朗和世界大国推迟达成核协议的限期。核协议将使伊朗增加原油出口，使本已供应过剩的油市雪上加霜。
布兰特原油期货上涨1.58美元，或2.6%，收报每桶63.59美元。
布兰特原油在6月下跌3%，在本季上涨15%，为2012年9月来表现最好的一季，在今年上半年上升11%。
美国原油期货上涨1.14美元，或约2%，收报每桶59.47美元。
美国原油期货在6月下滑1%，在第二季上升25%，为2011年12月来表现最好的一季，在今年迄今上升12%。
到期的近月美国汽油合约和美国超低硫柴油期货劲升近3%，扶助提振原油期货，因交易商和投资者在月末和季末前调整头寸。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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