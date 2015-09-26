国际油价上涨 因美股一度上涨且美国原油钻井平台数目下降

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约9月25日 - 原油价格周五连续第二日上涨，美国股市上升及美国原油钻井平台数目下降，为油市提供支撑，但钻井平台减少数目为四周最小，未能为交易商带来重大惊喜。
原油期货延续本周稍早的涨势。近几日对库欣原油库存下降的乐观情绪盖过了上周美国汽油库存增加的数据为油市带来的压力。库欣是美国原油期货交割地。
不过，一些交易商和分析师怀疑原油会否在未来几周继续上涨，因供需前景不一致，且担心全球经济成长前景。
“我预计油价在下月前将返回40美元低位或甚至更低的水平，”Tyche Advisors的Tariq Zahir说。
“因美国炼厂进入维修高峰期，我们将看到原油库存将增加，而不是减少，”他说。
布兰特原油收涨0.43美元，或0.9%，报每桶48.60美元。最高升近1美元，跟随美股的涨势，但之后美股由升转跌。
美国原油收高0.79美元，或1.8%，报每桶45.70美元。
本周，两份原油合约都上涨约2%。
Baker Hughes数据显示，最新一周美国原油钻井平台数目减少四座，降幅为四周来最小。原油钻井平台数目下降是原油的利多信号，因它预示未来原油产量下跌。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。