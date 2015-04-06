国际油价跳涨逾5% 因料伊朗出口短期不会增加和美国库存增速放缓

路透纽约4月6日 - 油价周一跳升逾5%，因交易商重新评估在达成初步核协议之后，伊朗的石油出口在多长时间内可能增加，以及预期长达数月的美国原油库存增加的势头可能正在放缓。

布兰特原油期货在上周四重挫近4%后急升，当日，伊朗与六大国宣布就伊朗核协议达成初步框架。但消息公布之初对伊朗石油出口将快速反弹的观点有所降温，市场目前认为，撤销对伊制裁所需的时间可能长于预期。

“认为伊朗出口将立即反弹的人意识到，他们可能不得不等上一年的时间，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

行业数据公司Genscape报告，根据交易商的估计，上周库欣原油库存勉强增长。这将是11月以来最小增幅。报告公布后，油价扩大涨幅。库欣是纽约商交所美国原油期货合约的交割地。

5月布兰特原油期货上扬3.17美元，或5.77%，收报每桶58.12美元，为2月13日急升7.8%以来最大单日百分比涨幅。

5月美国原油期货攀升3美元，或6.11%，收报每桶52.14美元，为2月3日跳涨7%以来最大单日百分比涨幅。

美元在上周五令人失望的就业数据公布后走软，这也扶助提振油价。

美国股市上扬，因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将推迟升息。

5月最大石油出口国沙特连续第二个月上调各等级原油对亚洲的出口价格，这也支撑油价。

对也门冲突的担忧提振油价。

伊朗外长周六表示，联合国针对该国的制裁将在协议达成后立即解除，但美国周四发布的一份情况简报称，要在伊朗政府证明其在履行协议的情况下才会解除对该国的制裁。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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