国际油价收高且本周上扬 因伊朗对核协议持强硬立场

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约4月10日 - 原油价格周五上涨，本周上升，因对最终达成伊朗核协议将导致更多伊朗原油涌入市场的预期减退，提振原油市场。
美国成品油期货上涨和数据显示最新一周美国石油钻井平台数量减少，也支持原油价格。
5月布兰特原油上涨1.30美元，收报每桶57.87美元，收位高于50日移动均线切入位57.61美元。
5月美国原油上扬0.85美元，收报每桶51.64美元。
在上周下跌后，布兰特原油本周上升5.3%，美国原油本周攀升5.0%，此为连续第四周走强。
“最新与伊朗签署的协议没有像很多人担心的那样为大量伊朗原油涌入市场开启大门，”法国巴黎银行商品市场策略和原油策略部主管Harry Tchilinguirian说。
上周，六大国和伊朗就伊朗核计划达成临时协议。
但伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周四在电视转播的演说中表示，唯有针对伊朗核计划的一切制裁都获得解除，才会同意与六大国签署核计划最终协议。而美国坚持，只会逐步撤销对伊制裁。
本周油价得到支撑，因预期需求将上升，此前美国和德国经济数据支持对全球经济增长改善的观点。
Baker Hughes(BHI.N)称，美国石油钻井平台数量本周减少42座至760座，降幅为一个月来最大，这也扶助提振油价。
尽管美元走高，但油价仍上涨。
美国取暖油期货上扬逾2%。
美国RBOB汽油期货也上升超过2%，周三大跌12美分，当日政府公布上周汽油库存意外增加。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)