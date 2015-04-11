国际油价收高且本周上扬 因伊朗对核协议持强硬立场

路透纽约4月10日 - 原油价格周五上涨，本周上升，因对最终达成伊朗核协议将导致更多伊朗原油涌入市场的预期减退，提振原油市场。

美国成品油期货上涨和数据显示最新一周美国石油钻井平台数量减少，也支持原油价格。

5月布兰特原油上涨1.30美元，收报每桶57.87美元，收位高于50日移动均线切入位57.61美元。

5月美国原油上扬0.85美元，收报每桶51.64美元。

在上周下跌后，布兰特原油本周上升5.3%，美国原油本周攀升5.0%，此为连续第四周走强。

“最新与伊朗签署的协议没有像很多人担心的那样为大量伊朗原油涌入市场开启大门，”法国巴黎银行商品市场策略和原油策略部主管Harry Tchilinguirian说。

上周，六大国和伊朗就伊朗核计划达成临时协议。

但伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周四在电视转播的演说中表示，唯有针对伊朗核计划的一切制裁都获得解除，才会同意与六大国签署核计划最终协议。而美国坚持，只会逐步撤销对伊制裁。

本周油价得到支撑，因预期需求将上升，此前美国和德国经济数据支持对全球经济增长改善的观点。

Baker Hughes(BHI.N)称，美国石油钻井平台数量本周减少42座至760座，降幅为一个月来最大，这也扶助提振油价。

尽管美元走高，但油价仍上涨。

美国取暖油期货上扬逾2%。

美国RBOB汽油期货也上升超过2%，周三大跌12美分，当日政府公布上周汽油库存意外增加。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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