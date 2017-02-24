焦点：石油多仓蹿升至纪录高位 多头终于有望成赢家

路透伦敦2月24日 - 石油投资人押注油价上涨的仓位规模创纪录最高，因为全球最大的石油出口国削减产量以减少供应过剩，而期货市场一年来首次暗示这些多头可能成为赢家。

目前基金经理们持有的布兰特原油期货和期权合约比以往任何时候都多，相当于大约4.8亿桶石油，接近两个月前的两倍。

而这个期间布兰特4月原油期货合约价格上涨的速度却并不快，价格上涨大约15%，约为每桶57美元，但这是去年4月以来首次该近月合约价格快要超过远期合约价格。

这种状况称为逆价差，往往在投资人和交易商预期即期石油需求将超过供应时才会出现。

据国际能源署(IEA)数据，2016年第四季全球石油需求平均为9,730万桶/日，供应为9,790万桶/日。

“我们估计现货石油市场目前属于供给不足，石油库存应会减少，”天达资产管理投资部经理Tom Nelson说道。

“由于此前油价的下滑以及获得资本的局限性，导致大约减少了1万亿美元的投资，我们预期油市在几年里还是会处于结构性紧缩，这表明油价还有的涨。”他表示。

继美国页岩油产量爆炸性增长以及OPEC挤压高成本竞争对手的产量策略奏效，近三年来全球油市一直充斥着数以十亿桶计的过剩供给。

不过自去年11月底OPEC和俄罗斯等一些竞争对手联手减产后，已推动指标布兰特原油期货升至近18个月高点。

目前4月布兰特原油合约较2018年12月远期期货合约升水1.50美元，而且交投价格高出5月合约，除去合约临近到期价差波动的那几日，这在近一年来尚属首见。

**大举押注，其他也将跟进**

OPEC产油国是亚洲炼厂所仰赖的供应主力，在OPEC减产之下，1月北海出口原油达到逾1,000万桶的记录，而非洲1月石油出口虽下滑，但距离17个月高位仅有咫尺。

当市场处于正价差、且近期合约价格低于远期合约时，比起在现货市场卖油，储存石油较有利可图。当市场结构翻为逆价差时，库存石油较可能在市场找到出路，石油的主人可以取得较高售价。

根据IEA数据，全球富有国家的原油库存仍高，但库存已开始去化，IEA称去年12月库存是一年来首度低于300万桶大关。

“这确实清楚表明市场即将拨云见日，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级分析师Ole Hansen说。

“美国增加的产量不太可能超越OPEC的减产，到时候，我们更可以预期在这个迈向供需平衡的市场中，全球需求可望持续强劲增长，但肯定会是不平均的。”

基金经理们押注OPEC及其盟友将成功逼出库存石油，尽管今年原油需求增长预计将从2016年的160万桶/日小幅降至140万桶/日，而且非OPEC产油国的石油产量将迅速升高，其中也包括美国页岩油，要完成减产协议仍任重道远。

考虑到部分不利因素，引起一些市场观察人士不安的，并不全然是总体仓位的规模，他们担心的是所有布兰特期货和选择权的占比集中在投资者手中，而非交易商或者石油消费端。

在全部285万口布兰特原油期货和期权中，有17%仓位为投资者，分别相当于1,000桶。这个比例达到纪录水平，而历史均值在近9%。(完)