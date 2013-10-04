油价受美国政府停运拖累走低

* 奥巴马和国会领导人仍然僵持不下

* 报导称美国国会大厦外发生枪击事件

* 热带风暴Karen向美国墨西哥湾逼近

路透纽约10月3日 - 美国原油期价周四收跌，因投资者担忧美国政府停运可能导致全球最大石油消费国美国的能源需求减少，但墨西哥湾形成的热带风暴构成的威胁为油价提供一定的支撑。

市场收盘后几分钟，油价下跌超过1%，因有报导称美国国会大厦外发生枪击事件。之后的报导称，国会大厦的警察表示，这是一起“独立的事件”，“目前参议院办公区未受到威胁。”

美国11月原油期货结算价下跌0.79美元，报每桶103.31美元，日高为104.38美元，收盘后回落至102.88美元。

布兰特原油期货结算价下挫0.19美元，报每桶109美元，盘中触及一周高位109.85美元。

投资者担忧政府停运可能导致美国能源需求减少。Excel Futures的总裁Mark Waggoner表示，政府停运重创油市。

他说，交易商一直“在建立新的空头头寸”，或押注油价将进一步走低。

政府停运将导致原定周五公布的美国月度就业报告无法如期发布。另外，美国商品期货交易委员会(CFTC)也不会发布周度交易商持仓报告。

在墨西哥湾形成的热带风暴Karen来袭前，交易商回补空头头寸，推动油价稍早上扬。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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