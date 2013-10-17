油价收涨 因市场乐观认为美国国会将通过参议院预算协议

* 美国参议院就预算协议达成妥协，需要众议院批准

* 伊朗与六国举行会谈后，围绕伊朗核计划的紧张情绪缓解

* 因政府停运EIA将暂停发布库存数据，API数据周三稍后发布

路透纽约10月16日 - 原油期货周三上扬，因看似国会接近在最后时刻就上调债务上限以防止违约达成协议。

油市跟随股市上扬，因“市场乐观认为可能就重开政府达成某种协议”，Tradition Energy油市分析师Gene McGillian表示。

美国三大股指上扬，因高级民主党助理表示，共和党控制的众议院预计将通过参议院达成的结束财政僵局的两党协议。众议院在美东时间下午3:00举行简短会议后，众议院议长贝纳称，众议院共和党将不会阻碍参议院重开政府和上调债务上线的计划。

到期的布兰特11月原油期货上扬0.90美元，报每桶110.86美元。12月布兰特原油合约收高1.17美元，报每桶110.59美元。

布兰特较美国原油溢价过去七日陷于10日和200日移动均线切入位7.62美元和10.04美元之间，今日收报每桶8.57美元。

美国指标11月原油期货收高1.08美元，报每桶102.29美元，日高为102.97美元。上周五，11月合约较12月合约的升水被逆转，今日两个合约的价差进一步扩阔，多达0.22美元。

美国指标原油期货的交割地点库辛的石油库存的降速较过去几个月放缓。且能源信息公司Genscape报告，库辛库存上周增加。

分析师预计，美国上周商业原油库存增加220万桶，不过市场无法获得政府数据来与这一预期进行比较。美国能源资料协会(EIA)将暂停公布周度库存数据，因政府停运。但行业组织美国石油协会(API)将在周三2030 GMT公布上周库存数据。

今天是伊朗与六国有关伊朗核计划举行会谈的第二天，对长达10年的僵局将被打破的希望升温。不过，分析师表示，一旦国际社会解除对伊朗的制裁，该国供应增加仍需要很长的时间。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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