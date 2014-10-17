国际油市发生大幅转变 华尔街分析师竞相调降油价预估

路透纽约10月16日 - 华尔街顶尖油市分析师本月竞相调降对原油价格的预估，最多达到每桶12美元，因以往对沙特阿拉伯出手维护每桶100美元油价的看法发生了大幅改变。

自9月末以来，至少有九家银行调降了油价预期，过去三天就有四家，此举是因人们愈发感到国际油市发生了结构性的变化，美国页岩油产量不断增加，而未来几年原油需求预计只是小幅增长。

最大的变化是全球最大的石油出口国-沙特的石油政策突然发生转变，该国平静地告诉石油市场人士，接受明显降低的油价持续一段时间，这个迹象明确显示，沙特已经放弃了过去以支撑油价为目标，转为关注保持市场份额。

上述九家银行油价预估平均下调了逾7.40美元，这是在本月油价加速下跌后不同以往的深度调整。全球指标布兰特原油LCOc1自6月来下挫30%，仅本月跌幅就达12%。

瑞士信贷全球能源分析师Jan Stuart称，这种变化非常快。所有人都在问最近10美元的降幅原因何在。”该分析师将2015年布兰特油价预估定为每桶97美元。

这些银行迅速大幅调降油价预估，反映出愈来愈认清全球市场的重大改变。近10年来担心石油短缺后，一些人认为将迎来新的石油供给充裕时代，这将使得沙特和OPEC成员国必须决定油价下滑的底限。迄今，OPEC主要成员国表示，它们并不急于减产。

“沙特并未如我们所预期的减产或产少出口，”法国兴业银行全球石油研究主管Michael Wittner周四在报告中写道。他表示，沙特认为油价下跌部分是由短期因素所造成，因为“全球供应良好的市场在进行结构性调整。”

“沙特在支撑油价上不仅毫无作为，产量和出口都维持不变，而且表示他们仍不会采取行动。”

根据9月底的前次路透调查，以及其他银行公布的修正值，法国兴业银行将布兰特原油明年价格下调12美元至每桶91美元，为第二低预估值。

美国银行美林全球研究原先预估2015年油价每桶108美元，为其中最乐观的银行，而周三则将明年布兰特油价预估调降至98美元；同时承认前景益发不明朗。

“由于经济环境更加复杂、地缘政治情况恶化、埃博拉疫情，以及美元走强，油价的预估区间变大了，”美国银行策略师Francisco Blanch写道。“然而，我们认为油市仅是温和供应过剩。”

2015年布兰特油价 最新预估 前次预估 调降幅度

法国兴业银行 $91.00 $103.00 $ (12.00)

法国巴黎银行 $97.00 $106.00 $ (9.00)

澳新银行(澳盛银行,ANZ) $105.00 $108.00 $ (3.00)

美国银行 $98.00 $108.00 $ (10.00)

巴克莱 $96.00 $107.00 $ (11.00)

麦格理 $108.00 $116.00 $ (8.00)

德国商业银行 $105.00 $110.00 $ (5.00)

德意志银行 $103.25 $106.75 $ (3.50)

瑞士信贷 $97.00 $102.50 $ (5.50)(完)

(编译 张荻/戴素萍 审校 于春红)

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